Под Москвой из-за упавшего дерева встал аэроэкспресс

Днем 26 апреля в Подмосковье на участке Лесной городок – Аэропорт Внуково было прервано движение поездов. Аэроэкспрессы не могли следовать по маршруту из-за упавшего дерева.

Сотрудникам Московской железной дороги удалось оперативно ликвидировать последствия происшествия. Спустя полтора часа поезда начали двигаться в штатном режиме, сообщили в пресс-службе МЖД.