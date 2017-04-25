Киев спешно избавляется от бомжей перед "Евровидением"

Перед проведением музыкального конкурса "Евровидение" Киев планирует очистить город от бомжей. Все бездомные будут вывезены подальше от украинской столицы, чтобы не портить настроение приезжим гостям.

По информации Минсоцполитики, в Киеве насчитывается около 20 тысяч бомжей и их количество в последнее время только увеличивается, передает украинское издание "Вести". Бездомные часто вовлечены в различные преступные схемы, что делает их пребывание в городе еще опасней.

В частности, бомжей используют как курьеров для перевозки наркотиков, оружия. Кроме того, бродяги участвуют в автоподставах.

По словам одного из патрульных Центрального вокзала, перед проведением музыкального конкурса готовится грандиозная зачистка города. "Куда будем вывозить, пока не знаем, но такая операция будет точно. Не исключено, что где-то за Киевом выгрузим в чистом поле", – заявил он.

Патрульных подчеркнул, что полиция время от времени проводит такие рейды, однако через некоторое время бездомные возвращаются. В украинском МВД также подтвердили, что планируют избавиться от бомжей, однако подробности не уточнили.

"Этот вопрос сейчас решается. Мероприятия в стадии разработки. Об этом должен заявить глава полиции Киева", – заявила замспикера полиции Киева Яна Семенюк.

При этом, вопрос размещения бродяг осложняется тем, что в Киеве нет приютов. На данный момент, в городе осталось только одно учреждение подобного рода, но оно способно вместить в себя лишь 152 человека.