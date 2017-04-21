Ласковый кенгуренок просится на руки

Новорожденный кенгуренок Терри обнял за ногу работника австралийского заповедника Кангару Криса Барнса в надежде на то, что мужчина его обнимет. Видеозапись этого трогательного момента получила огромную популярность в социальной сети Facebook.

На видеозаписи видно, как кенгуренок запрыгнул в протянутый Крисом Барнсом небольшой мешок, передает Daily Mirror. Он пояснил, что детеныши ассоциирует их с материнским кармашком. "Я буду носить его с собой весь день, так как никто не может отказаться от такой прелести", – заявил сотрудник заповедника.