Ласковый кенгуренок просится на руки
На видеозаписи видно, как кенгуренок запрыгнул в протянутый Крисом Барнсом небольшой мешок, передает Daily Mirror. Он пояснил, что детеныши ассоциирует их с материнским кармашком. "Я буду носить его с собой весь день, так как никто не может отказаться от такой прелести", – заявил сотрудник заповедника.
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