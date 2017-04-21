Школьница отлупила учителя за пощечину (видео)

В одной из китайских школ педагог отчитывала провинившуюся ученицу и в порыве гнева дала ей пощечину. Девочка мгновенно отвесила оплеуху в ответ.

Скандальная видеозапись изначально появилась в китайской соцсети. Получив замечание, школьница стала провоцировать педагога, подставляя для удара щеку.

Взбешенная такой наглостью учительница не выдержала и дала ей пощечину, сообщает ndtv.com. Девочка без раздумий ответила такой же оплеухой. Между ними началась драка, которую безуспешно пытались остановить учащиеся.

Ролик вызвал большой резонанс в Сети, а пользователи разделились на два лагеря. Одни отметили, что несовершеннолетняя нахалка вела себя слишком вызывающе и заслужила пощечину, другие назвали поведение преподавателя непедагогичным.

"Учитель не имеет права бить ученика, даже если тот неправ! Учитель – это тот, кто учит, как надо себя вести. Он должен быть примером. Неудивительно, что дети на уроке ведут себя как животные", "Это не является хорошим примером для других учеников. Родители этой девочки виноваты и, конечно, учитель. Она должна контролировать свою агрессию", – подчеркнули комментаторы.