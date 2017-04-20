Кого призовут в армию по новому указу Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан в запасе на военные сборы в 2017 году. Dni.Ru разобрались, кто именно на два месяца отправится на службу.

Согласно российскому законодательству, на военные сборы для "запасников" могут призвать мужчин как проходивших военную службу, так и никогда не служивших. Также под действие президентского указа попадают лица, освобожденные от военной службы или имеющие отсрочки до 27 лет, и граждане, прошедшие обучение на военной кафедре.

При этом освобождаются от военных сборов многодетные отцы (от трех несовершеннолетних детей), а также педагоги и студенты (за исключением находящихся на заочной форме обучения – на них указ не распространяется в период сессии и написания ВКР). Также решение президента не действует в отношении граждан с возрастными ограничениями и лиц, признанных негодными к военной службе.

Отметим, что высшие должностные лица России не попадают под действие президентского указа. Также от военных сборов на период активной профессиональной деятельности освобождаются участники посевных и уборочных работ, состав судов морского и речного флота и моряки, занятые в рыбной промышленности.

Добавим, что обычно военные сборы проходят около пяти тысяч человек. Как правило, из числа "запасников" на проверку отправляются специалисты в редких или востребованных областях. В частности, временную службу несут механики, связисты и инженеры.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о проведении сборов военнообязанных запаса. "Призвать в 2017 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных силах России, в органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", – сообщается в документе.