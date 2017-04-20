Путин призвал военных запаса на сборы

Продолжение: Кого призовут в армию по новому указу Путина

Глава государства Владимир Путин подписал указ о проведении сборов военнообязанных запаса. "Призвать в 2017 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных силах России, в органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", – цитирует "Газета.ru" документ, размещенный на официальном портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его публикации. Ранее сообщалось, что Минобороны планирует провести военные сборы для депутатов Госдумы.