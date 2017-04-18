После "Евровидения" в Киеве пройдет гей-парад

Через месяц после конкурса "Евровидение" в центре Киева пройдет гей-парад. Сторонники однополой любви соберутся на Крещатике, несмотря на угрозы.

Те украинцы, кому близка нетрадиционная сексуальная ориентация, выйдут в середине июня на третий гей-парад. Его еще называют маршем равенства, он пройдет на центральной улице Киева – Крещатике.

Один из организаторов мероприятия – член сообщества "KyivPride" Зорян Кись анонсировал участие в акции около пяти тысяч человек. Одновременно Кись заявил, что некоторые политики уже начали предупреждать геев о своей нетерпимости.

В прошлые годы на гей-парадах в Киеве были задержания и драки. В 2016 году сотрудники правоохранительных органов задержали в центре европейской столицы 57 человек. Одного из участников акции жестоко избили.

Тем временем европейские страны наводнили геи, зараженные гепатитом. Роспотребнадзор уведомил россиян об эпидемии гепатита, охватившей 13 государств. Эпидемический подъем наблюдается в Европе с февраля 2017 года.

В список попали: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Ирландия, Голландия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания.

"Большинство случаев зарегистрировано среди мужчин, имеющих секс с мужчинами", – подчеркнули в ведомстве. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы ликвидировать очаг инфекции.



