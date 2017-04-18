После "Евровидения" в Киеве пройдет гей-парад

Россияне возмущены новой Карениной Москва отказалась от "Евровидения" Криминальный СССР Дом-2 Эффективные диеты

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним
Алла Пугачева снова станет бабушкой
Максакова показала интимное фото с Вороненковым
партнеры
Четверг 20 апреля
Лента новостей
19:25
Горбачев объяснил Западу лидерство Путина
19:13
Китайцу из головы вытащили гвоздь с куском черепа
19:04
Парламенты России и Китая будут совместно бороться с коррупцией
18:51
Пассажир упал на рельсы в московском метро
18:44
Футболиста высмеяли за невероятный промах (видео)
18:40
Красотка из "Дома-2" избавляется от груди восьмого размера
18:25
В Турции раскрыли секрет успеха Путина
18:11
Плющенко шокировал заоблачными ценами в своей школе
17:56
Вся правда о жевательной резинке
17:50
На что надеются российские онкологи в лечении рака легкого
17:39
Соловьев назвал пустяком пропажу 800 тысяч рублей
17:34
85-летний актер женился на 26-летней блондинке
17:22
Как делают деньги российские миллиардеры
17:00
Маковецкий рассказал о съемках в "Трассе смерти"
16:29
Беременная Уильямс заставила Тарпищева сомневаться
16:22
В одном из зданий Сколково объявлена угроза взрыва
15:40
Захарова предупредила о русофобской истерике в Черногории
15:35
Анна Большова о свадьбе с братом и разрыве с матерью
15:24
BMW X1: Дитя глобализации
15:20
Подольская и Пресняков готовы заменить оскандалившуюся Тодоренко
15:06
Сколько платят полицейским за убийство алкоголиков
15:01
Лидер "Воплей Видоплясова" отправил украинцев в гетто
14:52
Жертвой киллера в центре Москвы оказался владелец ТЦ "Братеево"
14:50
Российские туристы назвали самый романтичный город мира
14:38
Разведенный Эмин снял в клипе новую избранницу
14:35
В летнем лагере детей научат снимать кино
14:28
Как распознать афериста на сайте знакомств
14:24
Табаков отказался жениться в третий раз
14:13
Сколько стоит самая дешевая квартира в центре Москвы
14:10
Российские атомщики вновь признаны лучшими
14:10
Мединский назвал претензии к "Матильде" вакханалией
13:58
Причины и последствия кризиса среднего возраста
13:53
Фигуристка Медведева побила мировой рекорд на ЧМ-2017
13:38
Тренер сборной России умер во время чемпионата мира
13:36
Уральца избили за издевательство над сыном
13:34
Фаворит "Минуты славы": Лучше я останусь без денег, но буду живым
13:32
Известный дизайнер спровоцировал скандал из-за юбки
13:31
На трассе в Подмосковье найдены фрагменты тела мужчины
13:14
Отец Жанны Фриске набросился на своего адвоката
13:10
В России ужесточат правила техосмотра автомобилей
13:09
За что наказали оскорбившего Путина ведущего
13:08
Таксист изнасиловал уснувшую москвичку
13:08
Отвергнутый Западом Лукашенко пожаловался Москве
13:02
Найден способ снизить риск ранней смерти
13:02
Установлен заказчик теракта в метро Петербурга
12:58
Зачем нужно арбитражное представительство
12:57
В Москве обсудят высокие технологии и интернет
12:56
Москвичей попросили отказаться от поездок в центр до конца лета
12:50
В столице автохам не пропустил скорую (видео)
12:42
Литвинову с голой грудью назвали ведьмой
12:41
Ученые рассказали о встрече людей с инопланетянами
12:36
Москвичка выбросила питбуля с балкона
12:27
Найдена самая благоприятная для жизни экзопланета
12:24
Эрдоган назвал Обаму лгуном и спонсором террористов
12:16
Российская "глушилка" унизила американский флот
12:15
Первое общее интервью Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
12:13
Чеченские спа-отели стали самыми дорогими
12:13
Путин призвал военных запаса на сборы
12:01
Обиженный бизнесмен застрелил компаньона в центре Москвы
11:55
Иркутский "Ромео" убил отца 14-летней подруги
11:52
Россиян спасли от теракта на 9 мая по парижскому сценарию
11:33
Корабль "Союз МС-04" вышел на орбиту
11:29
Агрессивное заявление Порошенко поразило Москву
11:22
Пугачева устроила праздник для детей Навки и Киркорова
11:21
Facebook научит управлять компьютером силой мысли
11:21
Фийон отдал Крым России
11:17
Почему Татьяну Самойлову называют лучшей Анной Карениной
11:07
Москва останется во власти холода
11:04
Пуповинная кровь подарит "вторую молодость"
10:53
В законе о "натуральном" ОСАГО нашли ошибку
10:51
Пилот "Формулы" лишился ног в аварии на трассе
10:37
Звезда "Дома-2" высказалась о Ляйсан Утяшевой
10:35
Семья Гуцериевых выкупила уникальное здание в Москве
10:24
Актер Баталов приобрел поместье
10:23
Боярская после скандала пришла на премию
10:15
В центре Москвы расстреляли пожилого мужчину
10:10
Самые яркие Анны Каренины в кино
10:07
Леонтьева не пустили в ресторан из-за вызывающего вида
09:48
Отец школьницы жестоко избил обидевшего ее одноклассника
09:34
Улицу на западе Москвы назовут в честь единственного маршала России
09:14
За отдых в России будут возвращать до 120 тысяч
09:13
Драка супругов сорвала вылет лайнера (видео)
09:10
Певица МакSим утерла нос Анастасии Волочковой
08:40
Каждой десятой женщине грозит рак груди
08:35
Названы самые богатые россияне
08:31
Марина Зудина нарасхват у мужчин на "Золотой маске"
08:31
Оскорбивший Путина журналист с позором уволен
07:58
На юге Москвы у офиса расстреляли бизнесмена
22:38
Меньшов помог Шахназарову с Матвеевым
21:57
Как пережить весеннюю аллергию
21:56
В Европе подскочил спрос на Lada
21:50
ПВО Москвы отбила авианалет условного противника
21:26
Названы лауреаты "Золотой маски"
21:20
Какие черты лица достаются по наследству
21:16
Брэд Питт после развода ушел в отрыв
21:08
Автобус насмерть сбил семилетнего мальчика
20:55
Россияне смогут покупать на AliExpress в кредит
20:42
Ксении Собчак испортили триумф
20:38
Видео приближающегося к Земле астероида-"убийцы"
20:22
Выставка INTERCHARM professional бьет рекорды еще до открытия
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Путин призвал военных запаса на сборы
Садальский жестко раскритиковал Боярскую и Матвеева
Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
Отец Жанны Фриске набросился на своего адвоката
Неожиданный поступок Путина удивил россиян
Боярская после скандала пришла на премию
Общество

После "Евровидения" в Киеве пройдет гей-парад

Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMAPRESS
Через месяц после конкурса "Евровидение" в центре Киева пройдет гей-парад. Сторонники однополой любви соберутся на Крещатике, несмотря на угрозы.
прочитано 1212 раз

Те украинцы, кому близка нетрадиционная сексуальная ориентация, выйдут в середине июня на третий гей-парад. Его еще называют маршем равенства, он пройдет на центральной улице Киева – Крещатике.

ПО ТЕМЕ

Россиян предупредили о зараженных геях в Европе

Чапурин рассказал об уничтожении после гей-скандала

Офицер лишился работы из-за гей-фото

Один из организаторов мероприятия – член сообщества "KyivPride" Зорян Кись анонсировал участие в акции около пяти тысяч человек. Одновременно Кись заявил, что некоторые политики уже начали предупреждать геев о своей нетерпимости.

В прошлые годы на гей-парадах в Киеве были задержания и драки. В 2016 году сотрудники правоохранительных органов задержали в центре европейской столицы 57 человек. Одного из участников акции жестоко избили.

Тем временем европейские страны наводнили геи, зараженные гепатитом. Роспотребнадзор уведомил россиян об эпидемии гепатита, охватившей 13 государств. Эпидемический подъем наблюдается в Европе с февраля 2017 года.

В список попали: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Ирландия, Голландия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания.

"Большинство случаев зарегистрировано среди мужчин, имеющих секс с мужчинами", – подчеркнули в ведомстве. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы ликвидировать очаг инфекции.


Автор: Александр Комаров18 апреля 2017, 20:51

комментарии

Политика

За что наказали оскорбившего Путина ведущего
Отвергнутый Западом Лукашенко пожаловался Москве
Эрдоган назвал Обаму лгуном и спонсором террористов
Агрессивное заявление Порошенко поразило Москву

Шоу-бизнес

Красотка из "Дома-2" избавляется от груди восьмого размера
С Филиппа Киркорова требуют 25 миллионов по кредиту
Анна Большова о свадьбе с братом и разрыве с матерью
Подольская и Пресняков готовы заменить оскандалившуюся Тодоренко

Проишествия

Обиженный бизнесмен застрелил компаньона в центре Москвы
Драка супругов сорвала вылет лайнера (видео)
Генерала ФСО обвинили в получении шести миллионов взятки
Девушка выбила зубы во время прыжка с тарзанки (видео)

Lifestyle

Маковецкий рассказал о съемках в "Трассе смерти"
Лидер "Воплей Видоплясова" отправил украинцев в гетто
Мединский назвал претензии к "Матильде" вакханалией
Почему Татьяну Самойлову называют лучшей Анной Карениной
Культура

Боярская после скандала пришла на премию

В Москве состоялась церемония вручения театральной награды "Золотая маска"
Шоу-бизнес

Литвинову с голой грудью назвали ведьмой

Откровенное фото экстравагантной актрисы ошеломило фанатов
Шоу-бизнес

Разведенный Эмин снял в клипе новую избранницу

В самый разгар съемок из-за шума на площадку нагрянула полиция
Шоу-бизнес

Табаков отказался жениться в третий раз

Легендарный артист подвел итоги прямо на сцене

Гороскоп

Новая любовь Андрея Соколова
Ирина Алферова решилась на изменение внешности
Астрологический прогноз с 17 по 23 апреля
"Бандитское" прошлое мешает сыну Любови Полищук

Фоторепортажи

Самые яркие Анны Каренины в кино
Марина Зудина нарасхват у мужчин на "Золотой маске"
Звездные мажоры собрались в Москве
Греф попрыгал с Водяновой

Спорт

Фигуристка Медведева побила мировой рекорд на ЧМ-2017
Пилот "Формулы" лишился ног в аварии на трассе
Серена Уильямс ждет ребенка от армянина
Сборная России "потеряла" Максима Ковтуна

Регионы

Уральца избили за издевательство над сыном
Иркутский "Ромео" убил отца 14-летней подруги
Россиян спасли от теракта на 9 мая по парижскому сценарию
Отец школьницы жестоко избил обидевшего ее одноклассника
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru