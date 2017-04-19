Антарктику показали глазами кита

Ученые сняли удивительное по красоте видео в водах Южного океана, установив камеру на спине кита. Они сделали это, чтобы разгадать тайны, связанные с жизнью этих животных в Антарктике.

Необычный эксперимент позволил собрать информацию о социальной жизни китов, о том, когда и как они едят, и даже о том, с какой силой они должны дуть, расчищая лед, чтобы дышать. По словам исследователей, полученные данные позволяют им лучше обеспечить сохранность районов кормлений китов, сообщает портал Mashable.

Оказалось, что существенную часть дня киты проводят за отдыхом и общением. В вот питаются эти животные в основном вечером и ночью.