Российский "папа всех бомб" поставил Вашингтон на место

Военно-воздушные силы США впервые применили авиационную бомбу GBU-43/B 13 апреля. Она была разработана еще в 2003 году и сейчас считается одним из мощнейших неядерных снарядов. Боеприпас весит порядка 9,5 тонны и предназначен для уничтожения укрепленных подземных пунктов.

Однако ликовали американские власти недолго. Вашингтону сразу напомнили, что у Москвы есть оружие посерьезнее, передает РИА ФАН. Речь идет об авиационной вакуумной бомбе повышенной мощности.

По некоторым сведениям, "папа всех бомб" – самый внушительный неядерный боеприпас в мире. Российский аналог весит значительно меньше американского, зато в четыре раза мощнее: площадь поражения при его взрыве в 20 раз больше.

Примечательно, что данные о вакуумной бомбе держатся в строжайшем секрете. Кто ее сконструировал и сколько снарядов было создано, неизвестно. Примечательно, что российские эксперты не исключают разработку более мощных боеприпасов.

Напомним, что военное командование США похвасталось GBU-43/B в Twitter. С помощью этой бомбы были уничтожены подземные туннели запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

For the first time in history a GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast bomb was used. The #MOAB was used on an ISIS-K tunnel in Afghanistan. pic.twitter.com/zI9d2CXOfa