Профессиональное выгорание научились предсказывать

Финские ученые научились распознавать профессиональное выгорание по активности мозга. Признаков этого состояния несколько – это утомление, снижение концентрации и эффективности труда, ослабление памяти и цинизм.

Оказалось, что люди с такими симптомами проявляют особую активность во время выполнения напряженных задач. В частности, у них ослабевает ответ в задней части мозга, но при этом повышается активность во фронтальной зоне.

При этом, профессиональное выгорание грозит целым "коктейлем" неприятных последствий как для самого сотрудника, так и для компании в целом, сообщает Psych Central.

В результате исследований выяснилось, что выгорание – довольно распространенное явление. Например, в Финляндии от этого состояния страдает каждый четвертый, а в США – 64% работников.

В эксперименте, на основе которого были сделаны выводы, приняли участие 41 человек. Используя электроэнцефалограмму, ученые проанализировали их нейронный ответ, пока те выполняли задания на слух, внимание и качество памяти.

Задания требовали от добровольцев быстрого принятия решения и дифференциации разных типов заданий. Выяснилось, что у людей с выгоранием наблюдается уникальная активность мозга. В частности, они даже не реагировали на раздражающие звуки.

Кроме того, было установлено, что если симптомы выгорания выражены не слишком сильно, то человек будет долго терпеть такое состояние, несмотря на то, что это тяжело для мозга. Такое состояние оказалось идентифицировать сложнее всего. Если же симптомы усиливаются, человек начинает допускать ошибки.