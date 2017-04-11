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Наука разгадала тайну кошмарных снов

Фото: GLOBAL LOOK press
Ученые из Университета Висконсин-Мэдисон (США) обнаружили зоны мозга, которые отвечают за кошмарные сновидения. Перед этим исследователи наблюдали за активностью мозга спящих людей.
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Оказалось, что задняя корковая зона мозга формирует не только обычные сны, но и кошмары. Согласно опытам, проведенным учеными, различные сюжетные линии наших снов вызываются увеличением разных частей именно задней корковой зоны.

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Американские ученые считают, что активность этой зоны на сто процентов совпадает с определенным содержанием снов. К примеру, когда мы видим какие-либо движения и человеческие лица, сообщает журнал Nature Neuroscience.

С помощью отслеживания работы задней корковой зоны можно предсказать содержание сна. Так, исследователи сделали электроэнцефалограмму (ЭЭГ) 32 спящим людям, записав активность их мозга. При этом ученые будили их во время разных стадий сна.

Добровольцев попросили рассказать о наличии или отсутствии сновидений, а также об их содержании и продолжительности. Это помогло ученым определить рисунок активности мозга, который и влияет на сновидения во время всех фаз сна. Исследование не только проливает свет на неврологические процессы, лежащие в основе сновидений, но и расширяет понимание природы сознания.

Отметим, что существует пять основных стадий сна. Медленная фаза приходится на отрезок с первой по четвертую стадии. И только на пятой начинается быстрая фаза, во время которой мы видим сны. 

Автор: Людмила Фоканова11 апреля 2017, 19:18

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