В московских аэропортах массово отменяют рейсы

В московских аэропортах происходит массовая отмена и задержка рейсов. Данные о сбое в работе воздушных гаваней публикует "Яндекс.Расписание".

В Домодедово отменено пять рейсов, шесть – задержано, во Внуково отменено четыре рейса, в Шереметьево – отменено восемь и задержано четыре. Причиной могли стать погодные условия.