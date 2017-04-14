В московских аэропортах массово отменяют рейсы

В московских аэропортах происходит массовая отмена и задержка рейсов. Данные о сбое в работе воздушных гаваней публикует "Яндекс.Расписание".
В Домодедово отменено пять рейсов, шесть – задержано, во Внуково отменено четыре рейса, в Шереметьево – отменено восемь и задержано четыре. Причиной могли стать погодные условия.
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