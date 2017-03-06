Попавшийся на взятке генерал носил куртку из страуса за 2,3 млн

Бывший заместитель главкома внутренних войск МВД Вячеслав Варчук, арестованный по подозрению во взятке, носил эксклюзивную одежду. Так, при обыске квартиры генерала найдена куртка за 40 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей).

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