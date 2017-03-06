Попавшийся на взятке генерал носил куртку из страуса за 2,3 млн
Стоимость данного предмета гардероба вполне оправдана. Куртка сшита из страусиной кожи и существует в мире в штучном количестве, передает Life.ru.
Экс-заместитель главкома внутренних войск МВД Вячеслав Варчук арестован 6 марта. Его подозревают в получении многомиллионной взятки. Во время обыска в кабинете генерала обнаружили 10 миллионов рублей.
По предварительным данным, деньги Варчуку передал один из его подчиненных – полковник Александр Костин. Показания на обоих дал задержанный ранее офицер спецсвязи России Александр Гостев. Он утверждает, что за эти деньги генерал обещал оказать содействие в процессе перераспределения бюджетных средств между силовыми ведомствами.
Бывший замглавкома МВД РФ Вячеслав Варчук арестован за получение взятки.В 2013 году Варчук попал в рейтинг 20 самых богатых силовиков России pic.twitter.com/pkScPmXUiG— Nina (@nina_ninysha) 6 марта 2017 г.
Как писали Dni.Ru, само дело о взятке было возбуждено в конце декабря 2016 года. При этом арест бывшего заместителя главнокомандующего внутренних войск МВД был санкционирован еще 5 апреля.
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