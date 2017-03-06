Конфликтов между украинцами и переселенцами из ДНР стало больше

Зафиксирован рост числа конфликтов между жителями Украины и переселенцами из Донбасса. Ухудшение отношений наблюдается почти во всех областях Украины.

Напряженнее всего ситуация обстоит в Донецкой, Луганской, Харьковской и Киевской областях. Об ухудшении отношений сообщила менеджер программы "Советник по вопросам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) министерства социальной политики Украины" Валерия Вершинина.

Основными причинами обострения ситуации названы снижение уровня жизни населения, а также конкуренция между переселенцами и местными за жилье, рабочие места, льготы, медикаменты и ресурсы, передает УНИАН. По словам Вершининой, переселенцам часто отказывают в аренде жилья, приеме на работу и обслуживании в госучреждениях.

Ссылаясь на слова жителей Украины, она заявила, что переселенцы являются "носителями какой-то отдельной идеологии, не являются защитниками Украины, не помогают Украине". Влияет на обострение конфликтов между местными жителями и переселенцами также информационная политика, преподносящая образ внутренне перемещенных лиц в негативном свете.

Примечательно, что в ряде регионов Украины существует предвзятое отношение к материям-одиночкам из Донбасса. Считается, что муж такой женщины остался воевать в ополчении.

Напомним, ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил торговую блокаду Киеву. Он заявил, что это ответная мера на политику Украины по отношению к ДНР.