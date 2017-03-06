В Китае нашли помощников "ИГ"

Согласно сообщениям СМИ, террористы запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" обратились к властям Китая, пригрозив им реками крови. Специалисты отмечают, что при всей удаленности КНР от захваченного экстремистами региона их угрозы имеют реальную основу. "Не следует этого исключать, такое вполне возможно", – цитирует НСН ведущего научного сотрудника института Дальнего Востока РАН Павла Каменнова.

Сторона, которая надеется развязать внутрикитайский конфликт, может рассчитывать на поддержку некоторой части уйгуров. "Почва в Синьцзян-Уйгурском автономном районе тщательно готовилась сепаратистами при поддержке извне. Хотя китайцы все случаи проявления пресекали очень твердо и жестко. Но борьба продолжается", – подчеркнул Павел Каменнов.