Скандал на "Минуте славы" Страсти вокруг Шурыгиной Дом-2 Особое мнение Здоровье

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Общество

В Китае нашли помощников "ИГ"

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Согласно сообщениям СМИ, террористы запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" обратились к властям Китая, пригрозив им реками крови. Специалисты отмечают, что при всей удаленности КНР от захваченного экстремистами региона их угрозы имеют реальную основу. "Не следует этого исключать, такое вполне возможно", – цитирует НСН ведущего научного сотрудника института Дальнего Востока РАН Павла Каменнова.

Сторона, которая надеется развязать внутрикитайский конфликт, может рассчитывать на поддержку некоторой части уйгуров. "Почва в Синьцзян-Уйгурском автономном районе тщательно готовилась сепаратистами при поддержке извне. Хотя китайцы все случаи проявления пресекали очень твердо и жестко. Но борьба продолжается", – подчеркнул Павел Каменнов.

6 марта 2017, 14:44

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