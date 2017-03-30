Трем российским вузам запретили принимать студентов

Рособрнадзор запретил прием студентов в три государственных вуза. Данное решение было принято по результатам проверок, передает "Газета.ру".

Принять студентов не смогут Иркутский государственный университет имени Ежевского, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, а также Орловский государственный аграрный университет имени Парахина.