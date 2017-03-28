Секс с чиновником хотят приравнять к взятке

В России планируют расшить понятие взятки. Коррупционеров предлагают наказывать за "услуги неимущественного характера" и предоставление "неправомерных преимуществ". С данной инициативой выступило Министерство юстиции, передает "Комсомольская правда".

Наказывать собираются за любую попытку доставить удовольствие крупному руководителю. Взяткой будут считаться интим-услуги, а также трудоустройство жен и детей.

"Некоторые используют секс для продвижения по карьерной лестнице. Большие начальники могут устраивать на работу своих любовниц просто за красивые глазки. Это нужно было давно прекращать", – считает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.