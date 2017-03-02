Совет ЕС одобрил отмену виз для Украины

Совет Евросоюза принял решение отказаться от визового режима с Украиной. Соответствующий документ был опубликован на сайте органа власти.

Следующим этапом отмены виз для Украина станет голосование в Европарламенте. Если депутаты одобрят решение Совета, украинцы смогут посещать страны Европы без виз на период не более 90 дней в течение полугода.