Пенсионера похоронили заживо ради онлайн-трансляции
В просторном гробу под землей пенсионер должен пробыть три дня. Смысл эксперимента в том, чтобы люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и желающие покончить с собой, могли поговорить с человеком из могилы, пока сами не оказались в гробу. Эдвардс взял с собой "на тот свет" Wi-Fi-роутер, видеокамеру, немного одежды и еды, настольную лампу и книги религиозной тематики.
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