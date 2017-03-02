Пенсионера похоронили заживо ради онлайн-трансляции

Пожилой житель Белфаста (Северная Ирландия) Джон Эдвардс позволил закопать себя ради эксперимента. Перфоманс ставит целью помочь людям побороть наркозависимость, депрессию и мысли о суициде.

В просторном гробу под землей пенсионер должен пробыть три дня. Смысл эксперимента в том, чтобы люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и желающие покончить с собой, могли поговорить с человеком из могилы, пока сами не оказались в гробу. Эдвардс взял с собой "на тот свет" Wi-Fi-роутер, видеокамеру, немного одежды и еды, настольную лампу и книги религиозной тематики.