Шойгу доложил Путину о захвате Пальмиры

Армия правительства Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России одержала победу над боевиками в Пальмире. Солдаты запрещенной террористической организации "Исламское государство" были выбиты из города.

Об успехах в борьбе с "ИГ" министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.