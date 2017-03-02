Шойгу доложил Путину о захвате Пальмиры

Армия правительства Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России одержала победу над боевиками в Пальмире. Солдаты запрещенной террористической организации "Исламское государство" были выбиты из города.
Об успехах в борьбе с "ИГ" министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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