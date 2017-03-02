В Москве прогремела первая весенняя гроза

Благодаря рекордно высокой температуре воздуха на холодном фронте в столичном регионе развилась мощная кучевая облачность, сообщается на сайте "Метеоновости". "В районе Внуково даже прогремела гроза", – цитирует синоптиков телеканал "360".

Примечательно, что гроза в Москве в начале первого весеннего месяца случается раз в десять лет. Аномально высокая температура сохранится в городе вплоть до 8 марта.