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Общество

Путин написал письмо Горбачеву

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Президент России Владимир Путин направил бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву поздравительную телеграму. "Уважаемый Михаил Сергеевич! Примите поздравления с днем рождения", – цитирует "Газета.ru" сообщение главы государства. Владимир Путин отметил, что на протяжении многих лет Михаил Горбачев занимается важной общественной деятельностью, а также укрепляет международное сотрудничество. В заключении он пожелал бывшему президенту СССР здоровья и всего самого доброго.

2 марта 2017, 13:47

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