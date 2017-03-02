Путин написал письмо Горбачеву

Президент России Владимир Путин направил бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву поздравительную телеграму. "Уважаемый Михаил Сергеевич! Примите поздравления с днем рождения", – цитирует "Газета.ru" сообщение главы государства. Владимир Путин отметил, что на протяжении многих лет Михаил Горбачев занимается важной общественной деятельностью, а также укрепляет международное сотрудничество. В заключении он пожелал бывшему президенту СССР здоровья и всего самого доброго.
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