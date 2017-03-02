Бабушка показала зажигательный тверк на свое 100-летие

Американка устроила зажигательные танцы в честь своего столетнего юбилея. Несмотря на весьма преклонный возраст, женщина удивительно пластично и сексуально двигается в стиле тверк.

Видео с танцем бабушки-зажигалки опубликовала ее правнучка на своей странице в Instagram. "Ее сотый день рождения. Я люблю свою прабабушку, она то, что надо! И я знаю, от кого я унаследовала отношение к жизни и любовь выпить", – написала девушка.

Как видно на кадрах, пожилая женщина расковано двигает бедрами под песню Bruno Mars. Удивительный ролик за короткое время набрал более шести тысяч просмотров и более 90 комментариев. Подписчики восхищаются энергичной бабулей и желают ей долгих лет жизни.