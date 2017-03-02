Бабушка показала зажигательный тверк на свое 100-летие
Видео с танцем бабушки-зажигалки опубликовала ее правнучка на своей странице в Instagram. "Ее сотый день рождения. Я люблю свою прабабушку, она то, что надо! И я знаю, от кого я унаследовала отношение к жизни и любовь выпить", – написала девушка.
Как видно на кадрах, пожилая женщина расковано двигает бедрами под песню Bruno Mars. Удивительный ролик за короткое время набрал более шести тысяч просмотров и более 90 комментариев. Подписчики восхищаются энергичной бабулей и желают ей долгих лет жизни.
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