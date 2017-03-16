Названа возможная дата президентских выборов

Секретарь Центральной избирательной комиссии России Майя Гришина сообщила, что президентские выборы 2018 года могут пройти 4 или 18 марта. Для утверждения даты необходима поддержка проекта Минтруда о переносе выходных дней.

Точная дата выборов будет зависеть от исхода рассмотрения Госдумой предложенных законодательных поправок, передает РИА Новости.

По действующему законодательству, выборы главы государства проходят во второе воскресенье марта. Таким образом, в 2018 году день голосования выпадает на 11 число. По закону, если второе воскресенье является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем из-за переноса праздников, голосование назначается на первое воскресенье, в 2018 году это будет 4 марта.

Однако поправки, внесенные в Госдуму, предполагают перенос дня голосования на третье воскресенье месяца. В случае их принятия выборы могут состояться 18 марта.