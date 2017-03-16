Путин о своем почерке: Как курица лапой

Президент России Владимир Путин на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей пошутил о своем почерке. Глава государства делал пометки, чтобы потом прокомментировать озвученные инициативы, но в один момент не смог прочитать свои же записи, передает РИА Новости.

"По поводу роста производительности труда и роста доходов. Вчера только эту тему обсуждали. Это, как вы сказали, не повод для, для чего? Для пессимизма. Я так написал, как курица лапой, сам не могу прочитать. Как в школе", – сказал Владимир Путин.