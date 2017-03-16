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Помощник Рогозина попал в реанимацию

прочитано 1199 раз

В Москве госпитализирован помощник заместителя председателя правительства России Дмитрия Рогозина Валентин Масенков. По данным Life.ru, он попал в больницу после единовременного употребления коньяка и шампанского.

Врачи диагностировали у пациента острый панкреатит. Масенкова поместили в стационар, он проходит курс интенсивной терапии.

16 марта 2017, 10:49

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