Помощник Рогозина попал в реанимацию

В Москве госпитализирован помощник заместителя председателя правительства России Дмитрия Рогозина Валентин Масенков. По данным Life.ru, он попал в больницу после единовременного употребления коньяка и шампанского.
Врачи диагностировали у пациента острый панкреатит. Масенкова поместили в стационар, он проходит курс интенсивной терапии.
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