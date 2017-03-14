Москвичи выберут логотип и фирменный стиль парка "Зарядье"

В столице завершился открытый творческий конкурс, в рамках которого все желающие представили свои проекты логотипа и фирменного стиля парка "Зарядье". Из семи десятков присланных работ были отобраны три, набравшие наибольшее число баллов от профессиональных экспертов. Теперь же москвичам предстоит сделать окончательный выбор. Голосование пройдет в рамках проекта "Активный гражданин".

Уже стало привычным, что столичные власти, прежде чем принять решение по вопросам, касающимся жизни города, внимательно прислушиваются к мнению его жителей. Так будет и с выбором символов возводимого на месте гостиницы "Россия" парка "Зарядье".

Сделать свой выбор каждый москвич сможет в рамках проекта "Активный гражданин". Голосование за один из трех вариантов возможно на сайте или в мобильном приложении уже с сегодняшнего дня.

По задумке авторов первого проекта, парк – это место слияния стихий, поколений и культур. Художники уверены, что стилистическое решение должно передать истинный образ России – ее многоликость, разнообразие природы, народов и традиций.

В основу второй концепции легла древнерусская буква "З" - "земля". Графическое изображение объединяет русскую "З" и латинскую Z. Авторы отмечают легкость воспроизведения и многофункциональность символа. По их мнению, эти два аспекта открывают широкие возможности по масштабированию и переосмыслению логотипа в зависимости от конкретной задачи и места размещения.

Третий логотип также основан на букве "З", которую образует силуэт сказочной птицы. Задумка художников отсылает к русскому фольклору. При этом строгая текстовая составляющая и сказочность логотипа уравновешивают друг друга.

Напомним, ландшафтный парк "Зарядье" строится на месте снесенной гостиницы "Россия", на берегу Москвы-реки. В будущем месте отдыха москвичей и гостей города появятся четыре природные зоны – лес, тундра, степь и заливные луга. Они будут спускаться от Варварки к главной водной артерии столицы.

Кроме того, в парке появится парящий мост, научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс, филармония и медиа-центр. По планам столичных властей, первых посетителей парк "Зарядье" должен принять уже в этом году, когда Москва будет отмечать 870-летие.