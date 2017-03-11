Имя убийцы Моторолы раскрыл киевский диверсант

Покушение на командира батальона "Спарта" Арсения Павлова, известного под позывным Моторола, организовал начальник разведки 8-го полка сил специальных операций ВС Украины майор Балов. Об этом стало известно в ходе допроса украинских военнослужащих, задержанных на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.

"Слышал, когда майор Балов, начальник разведки, хвастался, будто бы убийство Моторолы – это его рук дело. В Каменец-Подольском он тренировался на лифтах, как провести диверсию", – сообщил задержанный Иван Деев, добавив, что майор может быть причастен и к убийству комбата Михаила Толстых, известного как Гиви.

Иван Деев и его сослуживец были задержаны на территории ЛНР. Их подозревают в причастности к убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко и другим терактам.

В ходе следствия украинские военнослужащие рассказали, что их готовили инструкторы НАТО для совершения диверсий и террористических актов. Среди операций, которые были поручены диверсионной группе задержанных, Деев с товарищем назвали подготовку ликвидации главы ДНР Александра Захарченко, передает Life.ru.

Ранее Захарченко сообщал, что к убийству ополченца Арсения Павлова причастен сотрудник Службы безопасности Украины Виталий Мариков. Он возглавляет управление СБУ на подконтрольной Киеву территории Донецкой области.



Напомним, Арсений Павлов, возглавлявший батальон "Спарта", участвовавший в боях за донецкий аэропорт, Славянск и Дебальцево, погиб 16 октября. Моторолу убили в лифте его дома в Донецке.

Арсения Павлова с почестями похоронили в Донецке 19 октября. Проститься с ним, по разным данным, пришли от 30 тысяч до 50 тысяч человек. В числе прочих дань памяти легендарному комбату "Спарты" отдал глава ДНР Александр Захарченко.