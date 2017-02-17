Актер Панин станет "ополченцем" Донбасса

Скандально известный артист сыграет в новом фильме Владимира Бортко "Убийство городов". По словам самого Панина, ему досталась роль "храброго ополченца".

Актер перевоплотится в ополченца непризнанной ДНР. Герой Панина – непростой персонаж с криминальным прошлым. Многие удивились выбору режиссера. В последнее время с Алексеем мало кто хочет работать из-за его явных проблем с алкоголем.

Как заявил сам Панин, режиссерам уровня Бортко "наплевать на сплетни". Однако артист признался: в глубине души он очень боится, что кто-то из продюсеров или съемочной группы передумает с ним сотрудничать.

"В последнее время столько вылито негатива в мой адрес. Знакомые мне рассказывают, мол, многие люди опасаются со мной работать".



Вопреки предположениям обывателей, Арсений Павлов (позывной – Моторола) не является прототипом персонажа Панина, сообщает Lenta.ru. К слову, роль ополченца очень близка актеру: не далее как два года назад крымские активисты передали Панина правоохранительным органам Украины за оскорбительные высказывания в адрес крымских татар и украинцев.

Тем временем режиссер Бортко несколько удивился преждевременной радости Алексея. "Панин был на пробах – это были пробы! Он еще не утвержден" – объяснил кинематографист в интервью Life.ru. Он добавил, что Панин пробовался на роль самого отрицательного персонажа в картине. "Может, и будет утвержден", – сказал Бортко.

На роли в "Убийство городов" на данный момент уже утверждено несколько актеров. Так, в фильме точно сыграют Алексей Чадов и Владимир Меньшов. Почему Алексей Панин уверен, что именно он выступит в роли ополченца ДНР – загадка.