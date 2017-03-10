Женщина пришла в сознание после семи лет комы
Жительница Сербии впала в кому в результате сепсиса, который развился у нее после рождения дочери Марии в 2009 году. Спустя семь лет девушка очнулась в немецкой клинике, сообщает Daily Mail.
По словам медиков, этот случай особенный. Дело в том, что молодая женщина является одной из немногих пациентов в Германии, где она проходит реабилитацию, которым удалось пробудиться после столь длительного времени, проведенного в коме.
Пациентка уже в состоянии держать в руках планшет, а также сидеть и следить за разговорами. Как утверждают врачи, всего этого удалось достичь благодаря обширной физической и речевой терапии. Для продолжения лечения и последующей реабилитации семье Даниелы требуется еще 50 тысяч евро.
Между тем ученые считают, что технический прогресс позволяет воскрешать мозг человека. Как писали Dni.ru, международная команда, состоящая из американских биотехнологов и медиков из Индии сформировали уникальную методику, позволяющую оживлять центральный отдел нервной системы человека, находящегося в состоянии клинической смерти. Делать это они намерены с помощью стволовых клеток и специального насоса.
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