Киеву померещилась в метро "рука Кремля"

Пассажиры киевского метро 1 марта заметили на табло турникетов надпись календарной даты на русском языке. Администрации киевской подземки объяснила происходящее "происками Кремля".

Киевский метрополитен заподозрил в инциденте "руку Кремля". Русскоязычная надпись появлялась на электронном табло после использования жетона или прикладывания проездного к турникету.

"Рука Кремля добралась к нашим турникетам. И вместо мелодичного "1 березня" сегодня мы все увидели "1 марта", -написано на странице киевского метрополитена в Facebook. При этом автор поста попытался отшутиться.

При этом была упомянута и местная певица Марта, и ее тезка из запрещенной в России украинской организации Украинская повстанческая армия (УПА) марта Черная, которая работала стенографисткой в оккупированном немцами Львове во время Великой Отечественной войны. В посте говорится о том, что инцидент – вовсе не рекламная акция, а "предательство".

Также на странице метро сообщается, что работы по решению проблемы уже ведутся. На устранение неполадки может понадобиться несколько дней.

Кроме того, было отмечено, что виновных в ошибке заставят учить "Кобзарь" Тараса Шевченко и читать вслух все произведения Павла Загребельного. Отметим, что в метро украинской столицы для обозначений используется только украинский и английский языки.