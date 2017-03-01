Мединский в четвертый раз станет папой

Судя по всему, в семье министра культуры России Владимира Мединского скоро ожидается пополнение. Его жену Марину заметили на светском мероприятии с заметно округлившимся животом.

Супруги посетили вечер "Франсиско Гойя: Красный Монолит" в честь старта одноименной экспозиции в столичном Всероссийском музее декоративно-прикладного творчества. Гости мероприятия обратили внимание на изменившуюся фигуру жены Мединского.

Впрочем, вторая половинка российского министра культуры вовсе не скрывала своего интересного положения, позируя для фотографов с сильно округлившимся животом. Многие предположили, что радостное событие в семье Мединских произойдет очень скоро, передает Star Hit.

Отметим, Владимир и Марина Мединские станут родителями в четвертый раз. Супруги воспитывают троих детей, младший из которых родился летом 2012 года. По данным СМИ, сын министра культуры родился в одном из столичных роддомов в центре города.

Супруги редко делятся подробностями своей личной жизни, предпочитая сохранять конфиденциальность и не привлекать к ней общественное внимание. Однако кое-что о жизни министра культуры за рамками работы все же известно.

Как писали Dni.ru, Мединский питает страсть к писательству. В 2010-2011 годах он опубликовал тринадцать книг на историческую тему, объединенных под названием "Мифы о России". По его словам, главнейшей задачей была попытка развенчать негативные мифы о России и предложить новый взгляд на историю отечества. Книги получили противоречивые отзывы критиков.