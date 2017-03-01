Март в России будет аномальным

Синоптики заявили о том, что первый весенний месяц в европейской части России станет аномальным. Март будет одним из самых теплых за последние десять лет.

В Центральной России и на северо-западе страны из-за резкого потепления началось быстрое таяние снега. Первый день весны уже стал теплее нормы.

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По словам метеорологов, долгожданное потепление придет в нашу страну из Белоруссии и Украины. "В частности, в начале марта потеплеет в Ленинградской, Псковской, Белгородской, Брянской областях, западе - юго-западе Смоленской области, на юге центрального Черноземья", – цитирует начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина ТАСС.

Согласно предварительному прогнозу, в целом на европейской части России температура в марте будет на 1,5-2 градуса выше среднемесячной нормы. Кроме того, обильных осадков московскому региону до 8 марта ждать не стоит.

По прогнозам, до Международного женского дня снег будет продолжать активно таять. "Снежный покров в Подмосковье к 10 марта будет не выше 12 см, что соответствует концу марта – началу апреля", – сообщил Варакин.

Он добавил, что будет тепло в Крыму, Краснодарском крае, на Черноморском побережье Кавказа, Кубани. "Здесь в первую декаду температурный фон будет близок к норме. В дневные часы воздух будет прогреваться до 10-12 градусов тепла", – сказал Варакин.



Погода будто вкурсе что весна,таааак тепло��⛅�� — ♋ (@kristinaevgieni) 1 марта 2017 г.

Исключением станет Якутия, Магаданская область, Чукотский автономный округ и Красноярский край, где температура в первую декаду месяца будет ниже нормы на несколько градусов. На Урале и в Западной Сибири ожидаются умеренные морозы, там будет продолжать идти снег.

По словам Варакина, не стоит ждать обильного таяния снега в начале марта и на Северном Кавказе, где этой зимой выпало достаточно много снега. Активно таять снег там начнет не раньше апреля. Согласно прогнозам, активизация циклонов в начале марта сохранится на Чукотке, Камчатке, Сахалине, Курилах и на северо-северо-востоке Хабаровского края. Говоря о прошедшей зиме, Варакин отметил, что на европейской части России она была чуть холоднее нормы.