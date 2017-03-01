Март в России будет аномальным
В Центральной России и на северо-западе страны из-за резкого потепления началось быстрое таяние снега. Первый день весны уже стал теплее нормы.
По словам метеорологов, долгожданное потепление придет в нашу страну из Белоруссии и Украины. "В частности, в начале марта потеплеет в Ленинградской, Псковской, Белгородской, Брянской областях, западе - юго-западе Смоленской области, на юге центрального Черноземья", – цитирует начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина ТАСС.
Согласно предварительному прогнозу, в целом на европейской части России температура в марте будет на 1,5-2 градуса выше среднемесячной нормы. Кроме того, обильных осадков московскому региону до 8 марта ждать не стоит.
⚠ Внимание ⚠https://t.co/HS0OQmVqtU #погода #москва pic.twitter.com/DZG0QIB8H7— m24.ru (@m24ru) 1 марта 2017 г.
По прогнозам, до Международного женского дня снег будет продолжать активно таять. "Снежный покров в Подмосковье к 10 марта будет не выше 12 см, что соответствует концу марта – началу апреля", – сообщил Варакин.
Он добавил, что будет тепло в Крыму, Краснодарском крае, на Черноморском
побережье Кавказа, Кубани. "Здесь в первую декаду температурный фон будет
близок к норме. В дневные часы воздух будет прогреваться до 10-12 градусов
тепла", – сказал Варакин.
Погода будто вкурсе что весна,таааак тепло��⛅��— ♋ (@kristinaevgieni) 1 марта 2017 г.
Исключением станет Якутия, Магаданская область, Чукотский автономный округ и Красноярский край, где температура в первую декаду месяца будет ниже нормы на несколько градусов. На Урале и в Западной Сибири ожидаются умеренные морозы, там будет продолжать идти снег.
Феноменальные осадки и ранняя весна: https://t.co/Uw44XGIzu5#НоваяМосква #весна #погода pic.twitter.com/73Ua8e7azm— Новая Москва (@newmsknews) 25 февраля 2017 г.
По словам Варакина, не стоит ждать обильного таяния снега в начале марта и на Северном Кавказе, где этой зимой выпало достаточно много снега. Активно таять снег там начнет не раньше апреля. Согласно прогнозам, активизация циклонов в начале марта сохранится на Чукотке, Камчатке, Сахалине, Курилах и на северо-северо-востоке Хабаровского края. Говоря о прошедшей зиме, Варакин отметил, что на европейской части России она была чуть холоднее нормы.
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