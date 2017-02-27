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Общество

В Москву идет аномальное тепло

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
Столичный регион ждет очень теплое начало весны. Средняя суточная температура на предстоящей неделе будет выше нуля.
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Зима покинет Москву на фоне аномального тепла. Эксперты отмечают, что такой высокой температуры в межсезонье не было много лет.

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Погода опередит календарь почти на месяц. "Средняя температура предстоящей пятидневки в столичном регионе превысит климатическую норму на восемь-десять градусов", – цитирует представителя Гидрометцентра России ТАСС. При этом уменьшится и количество снега на улицах.

Вместе с тем активные циклоны обеспечат поступление в столичный регион влажных воздушных масс. Поэтому на текущей неделе не обойдется без дождей.

Сочетание таких погодных условий спровоцирует гололедицу. "Их наличие (дождей. – Прим. ред.), как и талая вода, в сочетании с переходом температуры через нулевую отметку к отрицательным значениям, будут причиной образования гололедицы", – сообщает представитель метеослужбы.

Специалисты предупреждают об опасности, связанной с таянием сосулек. Однако не вся неделя будет дождливой, и у жителей региона будет возможность порадоваться солнечным дням.

Так, 28 февраля ночная температура составит -2...-4 градуса, по области – -2...-7. Днем местами пройдут небольшие осадки, в Москве воздух прогреется до +1...+3 градусов, в Подмосковье будет -2...+3.

В первый день весны в регионе ожидаются небольшие осадки. Ночью в столице будет +1...+3 градуса, по области – от -2 до +3. Днем в Москве потеплеет до +4...+6 градусов, в Подмосковье – до +1...+6.

В четверг местами пройдут небольшие осадки. Столбик термометра ночью в столице поднимется до +1...+3 градусов, по области – от -1 до +4. Днем возможен дождь с мокрым снегом. Температура в столице составит 3-5 градусов тепла, в Подмосковье – 1-6 градусов выше нуля.

В пятницу и субботу в столичном регионе пройдут небольшие осадки. Ночью ожидается -2...+3 градуса, днем – до 5 градусов тепла.

Автор: Людмила Фоканова27 февраля 2017, 16:11

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