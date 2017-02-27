В Москву идет аномальное тепло

Столичный регион ждет очень теплое начало весны. Средняя суточная температура на предстоящей неделе будет выше нуля.

Зима покинет Москву на фоне аномального тепла. Эксперты отмечают, что такой высокой температуры в межсезонье не было много лет.

Погода опередит календарь почти на месяц. "Средняя температура предстоящей пятидневки в столичном регионе превысит климатическую норму на восемь-десять градусов", – цитирует представителя Гидрометцентра России ТАСС. При этом уменьшится и количество снега на улицах.

Вместе с тем активные циклоны обеспечат поступление в столичный регион влажных воздушных масс. Поэтому на текущей неделе не обойдется без дождей.

Сочетание таких погодных условий спровоцирует гололедицу. "Их наличие (дождей. – Прим. ред.), как и талая вода, в сочетании с переходом температуры через нулевую отметку к отрицательным значениям, будут причиной образования гололедицы", – сообщает представитель метеослужбы.

Специалисты предупреждают об опасности, связанной с таянием сосулек. Однако не вся неделя будет дождливой, и у жителей региона будет возможность порадоваться солнечным дням.

Так, 28 февраля ночная температура составит -2...-4 градуса, по области – -2...-7. Днем местами пройдут небольшие осадки, в Москве воздух прогреется до +1...+3 градусов, в Подмосковье будет -2...+3.

В первый день весны в регионе ожидаются небольшие осадки. Ночью в столице будет +1...+3 градуса, по области – от -2 до +3. Днем в Москве потеплеет до +4...+6 градусов, в Подмосковье – до +1...+6.

В четверг местами пройдут небольшие осадки. Столбик термометра ночью в столице поднимется до +1...+3 градусов, по области – от -1 до +4. Днем возможен дождь с мокрым снегом. Температура в столице составит 3-5 градусов тепла, в Подмосковье – 1-6 градусов выше нуля.

В пятницу и субботу в столичном регионе пройдут небольшие осадки. Ночью ожидается -2...+3 градуса, днем – до 5 градусов тепла.