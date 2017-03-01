У москвича на почте изъяли полтонны икры

В столичном отделении "Почты России" с помощью рентгена обнаружили в посылках полтонны красной и черной икры. Сотрудники организации сообщили об этом правоохранительным органам.

Все посылки с одинаковым содержимым предназначались одному и тому же адресату. Стражи порядка задержали подозреваемого при получении незаконного товара, сообщает агентство "Москва".

Икра была расфасована в 20 пластиковых контейнеров, общий объем деликатеса составил около 500 килограммов. Посылки поступили из сортировочного центра Камчатского края.

"Между слоями красной икры в центре контейнера скрывалась запрещенная к обороту черная икра. Работники почтовой безопасности передали все материалы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения", – рассказали в пресс-службе "Почты России".

Представитель организации отметил, что уголовное преследование грозит и отправителю икры. Действия нарушителя подпадают под статьи "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов".

Я хочу чтобы в моей и вашей жизни наступила чёрная полоса…. Чёрное море, чёрная икра, чёрный бентли:) — Анатолий Королёв (@unapoutpar) 19 февраля 2017 г.

Напомним, что в феврале 2016 года 52-летний житель столицы привез на продажу в Одинцово 30 килограммов некачественной черной икры без маркировки. Ему грозило до шести лет лишения свободы, а также полумиллионный штраф.