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Организатор терактов 11 сентября написал письмо Обаме
В 18-страничном письме боевик утверждает, что это внешняя политика Обамы, "убившая невинных людей по всему миру" виновата в терактах, передает Miami Herald. "Это не мы начали войну против вас в день 9/11, это вы и ваши диктаторы начали ее на нашей земле", – пишет 51-летний Мохаммед.
В своем послании террорист обращается к Обаме как к "голове змеи" и президенту "страны угнетения и тирании". Мохаммед утверждает, что, сидя в тюрьме, не боится ни смертного приговора, ни пожизненного срока и "никогда не будет просить милостыню".
"Я с радостью буду один в камере молить Аллаха всю оставшуюся жизнь и каяться за все грехи. А если ваш суд приговорит меня к смерти, то с еще большей радостью встречу Аллаха и пророков, увижусь со своими друзьями, которых вы несправедливо убивали по всему миру, и увижу шейха Усаму бен Ладена", – говорится в послании.
Известно, что письмо боевика датировано январем 2015 года, однако до сих пор руководство тюрьмы в Гуантанамо отказывалось отправлять его в Белый дом. В сентябре 2016 года адвокат заключенного попросил судью вмешаться, утверждая, что обвиняемый имеет право обратиться к президенту. В результате военный суд согласился отправить письмо Обаме.
Напомним, 11 сентября члены террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена на территории России) совершили четыре спланированные атаки. Боевики захватили четыре пассажирских самолета, после чего два из них направили на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.
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