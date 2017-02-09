Организатор терактов 11 сентября написал письмо Обаме

Предполагаемый организатор терактов в США 11 сентября 2001 года Халид Шейх Мохаммед, который сейчас находится в заключении, написал письмо бывшему президенту страны Бараку Обаме. Послание датировано январем 2015 года, однако о его частичном содержании стало известно только сейчас.

В 18-страничном письме боевик утверждает, что это внешняя политика Обамы, "убившая невинных людей по всему миру" виновата в терактах, передает Miami Herald. "Это не мы начали войну против вас в день 9/11, это вы и ваши диктаторы начали ее на нашей земле", – пишет 51-летний Мохаммед.

В своем послании террорист обращается к Обаме как к "голове змеи" и президенту "страны угнетения и тирании". Мохаммед утверждает, что, сидя в тюрьме, не боится ни смертного приговора, ни пожизненного срока и "никогда не будет просить милостыню".

"Я с радостью буду один в камере молить Аллаха всю оставшуюся жизнь и каяться за все грехи. А если ваш суд приговорит меня к смерти, то с еще большей радостью встречу Аллаха и пророков, увижусь со своими друзьями, которых вы несправедливо убивали по всему миру, и увижу шейха Усаму бен Ладена", – говорится в послании.

Известно, что письмо боевика датировано январем 2015 года, однако до сих пор руководство тюрьмы в Гуантанамо отказывалось отправлять его в Белый дом. В сентябре 2016 года адвокат заключенного попросил судью вмешаться, утверждая, что обвиняемый имеет право обратиться к президенту. В результате военный суд согласился отправить письмо Обаме.



Напомним, 11 сентября члены террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена на территории России) совершили четыре спланированные атаки. Боевики захватили четыре пассажирских самолета, после чего два из них направили на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.