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Чем пахнет настоящий мужчина

Фото: GLOBAL LOOK press/uwe umst?tter
Как говорится в одной шутливой поговорке, "настоящий мужчина должен быть вонюч, могуч и волосат". К счастью, большинство представителей сильного пола не придерживаются этого принципа и, наоборот, стремятся поддерживать тело в чистоте и приятно пахнуть. И, как выяснили специалисты, предпочитают они ароматы с одним и тем же компонентом, который ассоциируется с мужественностью.
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Оказывается, главный компонент любой парфюмерии для мужчин – это запах океанической свежести, пишет The Independent. И несмотря на многообразие духов "для него", все они представляют из себя разные варианты на тему этого аромата. 

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По словам профессора парфюмерии и автора многих известных ароматов Ройи Дава, истинно "мужской" запах появился в конце 90-х годов. Эксперт поясняет, что после экономического кризиса 80-х годов людям хотелось сбежать от унылой реальности. А запах океана как раз помогал им фантазировать о побеге от проблем на берег моря.

Именно поэтому свежие ароматы стали активно появляться на прилавках магазинов. Постепенно парфюмеры выработали непременную основу всех мужских ароматов – запах океана. Как объясняет Дав, свежая нотка ничто иное, как синтетическая молекула ярко выраженного арбуза и ультра свежего цитруса.

В состав этого аромата входит дигидромирценол – соединение, относящееся к классу ненасыщенных спиртов, имеющее характерный цитрусовый запах. При этом, по мнению эксперта, парфюмерная промышленность постепенно идет вперед и мужские ароматы становятся все более оригинальными, подстраиваясь под индивидуальные вкусы потребителей.

"В подростком возрасте мы хотим быть похожи на многих других. Но по мере нашего взросления все ищут индивидуальности. И найти ее можно за свет своего аромата", – отмечает эксперт. По мнению парфюмера, в ближайшем будущем все мужчины будут пахнуть по-своему и океанические нотки перестанут ассоциироваться с сильным полом.    

Автор: Рудольф Великолепный8 февраля 2017, 15:00

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