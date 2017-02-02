От злых мужей женщины рожают мальчиков

Последние научные исследования дают повод женам агрессивных мужчин оправдать полученные от них синяки и шишки. По мнению ученых, гневливость отца влияет на пол будущего ребенка – битые жены чаще рожают мальчиков.

Описанный феномен основывается на гипотезе Триверса-Уилларда, популярном в научной среде постулате эволюционной биологии. Он гласит, что главным для передачи по наследству становится родительский признак, наиболее полезный потомству для продолжения рода.

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Этот признак в определенной степени влияет при зачатии на пол ребенка. Если доминирует мужской признак – например, агрессивность, – то шансы, что родится мальчик, увеличиваются.



Чтобы проверить этот постулат на практике, доктор наук, психолог Сатоши Каназава из Лондонской школы экономических и политических наук проанализировал архивы приютов для женщин, ставших жертвами семейного насилия в США и Великобритании. Оказалось, что, например, в приюте Сан-Диего женщины имели на руках в общей сложности 636 мальчиков и 576 девочек. В Чикаго картина оказалась схожей: на 408 мальчиков там приходилось 373 девочек.

Ученый выяснил, что в среднем у "битых" мам мальчиков было больше – 0,79 сыновей на одну женщину трудной судьбы. В то время, как на каждую "небитую" маму приходилось 0,70 сыновей. В масштабах страны этот эффект очень даже ощутим: разница в девять сотых на один миллион рождений означает, что в стране родилось на 90 тысяч мальчиков больше, полагает Сатоши Каназава.

По мнению ученого, агрессивность мужчин в свою очередь зависит от уровня гормона тестостерона. Он попутно помогает сперматозоидам несущим мужскую Y-хромосому первым достигнуть цели.

Ранее сообщалось, что ученым удалось установить причину мужской агрессии. Как писали Dni.Ru, в ходе исследования более 2500 заключенных, находящихся в тюрьмах США, была подтверждена гипотеза о том, что у мужчин, склонных к агрессии, существует особый "ген воинов". Мужчины, являющиеся носителями этого гена, более жестоки, безрассудны и агрессивны.