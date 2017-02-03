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Главврач станцевал со стриптизершей в онкобольнице
На новогоднюю корпоративную вечеринку коллектив Московского областного онкологического диспансера пригласил для своего руководителя стриптизершу. Гостья явилась прямо в здание медицинского учреждения.
Участники корпоратива сняли на видео кульминационный момент празднования. На коленях главного врача онкодиспансера Владимира Асташова стриптизерша устроила приватный танец.
Примечательно, что музыка для эротического шоу оказалась подходящей к случаю. Пикантный танец сопровождался песней "Медсестричка".
По информации Life.ru, 30 медиков собрали на вечеринку по две с половиной тысячи рублей. При этом пикантные услуги гостьи корпоратива обошлись его участникам в семь тысяч рублей.
Между тем в стриптиз-клубах пришли к выводу, что их заведениям необходима легализация в правовом поле и четкое регулирование. Труженики эротического фронта отныне хотят работать с соблюдением всех юридических норм. Как писали Dni.Ru, Ассоциация стриптиз-клубов России обратилась к Министерству труда с инициативой ввести должностные инструкции для специальности "флирт-актриса".
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