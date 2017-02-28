В Сети высмеяли "гламурную жену" чиновника

Супруга одного из высокопоставленных чиновников, светская львица из Екатеринбурга Яна Бернес рассказала о своем мировоззрении и о том, как ей живется. Пользователи Сети посчитали Бернес провинциальной и эталонной.

Девушка, тщательно следящая за тем, чтобы соответствовать уровню своего мужа и выглядеть как можно гламурнее, получила от читателей обратный эффект. Вместо восхищения она собрала в Сети огромное количество колкостей, насмешек и едких эпитетов в свой адрес.

"Когда я по молодости ходила на различные тусовки, про меня писали, мол, гламурная дива, светская львица. На самом деле я себя точно не ощущаю гламурной девушкой, и не люблю, когда про меня такое пишут. Я очень семейный человек", – цитирует Яну сайт JustMedia.Ru. Судя по всему, девушка явно скромничает.



#�� Публикация от Yana Bernes (@yanabernes) Фев 13 2017 в 5:26 PST

Жена чиновника призналась, что очень любит столицу. "Я люблю Москву. Переехать туда всегда было моей мечтой, но реализовать ее удалось лишь полтора года назад. Так сложилось, что я встретила свою любовь и стала жить в Москве. Но в Екатеринбург я все равно прилетаю – здесь у меня родители. Я люблю этот город, но Москва есть Москва", - поделилась Бернес.

Еще немного, и я отправлюсь в мое любимое лето...☀️☀️☀️#missyousummer Публикация от Yana Bernes (@yanabernes) Окт 25 2016 в 2:41 PDT

Девушка похвасталась, что живет "возле Кремля". "Многие говорят: „Ой, там пробки, я столько ехала из пункта, А в пункт Б!“. А я этого не ощущаю, потому что живу возле Кремля, в районе Хамовники, и верчусь, в основном, в центре", – заявила светская львица.

Рыбы нет , а икра есть!!! ��#рыбынет #яесть #антикризис #икра #вкусно #мирдолжензнатьчтояем Публикация от Yana Bernes (@yanabernes) Мар 11 2016 в 12:57 PST

Не менее, чем Москву, жена чиновника любит деньги и откровенно в этом признается. Более того, она считает, что деньги – это главное. "Деньги – это комфорт! Я очень люблю деньги! Знаете, многие говорят: „Ой, мне многого не надо, деньги — это не главное“. Ну как не главное? Лечиться в хорошей клинике, сходить в хороший салон красоты, отправиться в путешествие и остановиться в хорошем отеле, ездить на хорошей машине — все это комфорт", – уверена Яна.

С мамулей❤️✌��️#люблю Публикация от Yana Bernes (@yanabernes) Дек 19 2015 в 11:20 PST

Она считает, что без богатых людей жить нельзя, поскольку они "помогают людям и благотворительностью занимаются". О своем состоятельном муже она говорит, что "он политик высокого уровня".

Разумеется, девушка такого ранга любит дорогие машины. Так, первым автомобилем в ее жизни была Bentley, а в настоящее время она ездит с водителем на Mercedes. Светская львица не садится за руль, потому что в столице, в отличие от ее родного города, "очень трудно припарковаться".

Увлечения Яны Бернес довольно разнообразны. На досуге жена чиновника занимается верховой ездой, пилатесом, йогой и даже боксом. Она говорит, что они ей "придают невероятную энергию".

Как выяснилось, недалека Яна и от домашнего хозяйства. Недавно девушка научилась варить борщ. "Очень полюбила готовить, прямо погрузилась в это! Читаю рецепты, стараюсь научиться чему-то новому. Фирменное блюдо у меня – борщ. Получается просто отлично, ложка стоит! Мой секрет – добавляю красный перчик", – заявила гламурная дива.

Жить нужно для тех — кому ты нужен... Дружить лишь с теми — в ком уверен... Общаться с теми — кто приятен... И быть благодарным тем — кто тебя ценит#Goodnight❤️ Публикация от Yana Bernes (@yanabernes) Янв 23 2016 в 1:44 PST

Пользователи Сети на интервью отреагировали с сарказмом. Некоторые заметили на откровения жены чиновника, что "простота хуже воровства". "Давно так не смеялся. Это этнографам на заметку. Эти типажи надо описывать, пока они еще в естественной среде обитания", – написал в Facebook об интервью Бернес политолог Евгений Минченко.

Его активно поддержали в комментариях. "Ох, бедный политик высокого уровня...", "Мне кажется, тут смеяться то, грешно", "Покажи мне свою жену, и я скажу, кто ты))", "Вот на что идут наши налоги...", – комментируют пользователи Сети.