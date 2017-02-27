Боярыня из МВД купила духи за 50 тысяч рублей

Новую начальницу столичного отдела полиции "Северный", полковника Светлану Журавлеву прозвали Боярыней за ее страсть к дорогой жизни. Во время одного из шопингов она приобрела духи стоимостью 50 тысяч рублей.

Дорогую парфюмерию 49-летняя "боярыня" из МВД приобрела в подарок. За презентом полковник отправилась в свое рабочее время.

Среди коллег-полицейских Светлана Журавлева прославилась тем, что позиционирует себя борцом с коррупцией. При этом многие заметили любовь руководительницы ОМВД "Северный" УВД СВАО к дорогим вещам и жизни на широкую ногу. На видео попал поход Журавлевой в магазин, передает Life.ru.

В ролике женщина с двумя телефонами iPhone последней модели долго рассматривает витрины и покупает два флакона духов за 50 тысяч рублей. Деньги женщина отсчитывает крупными купюрами.

Журавлеву хорошо знают в бутике на Дмитровском шоссе. За дорогую покупку сотрудники магазина подарили начальнице МВД шикарное ожерелье.

Отметим, на работе борец с коррупцией критикует своих подчиненных, подозревая их во взяточничестве и использовании служебного положения с целью наживы. Начальница МВД ездит на службу на дорогом Mercedes. Иномарка оформлена на ее супруга Олега Журавлева, совладельца строительной фирмы в Лобне. Уставной капитал компании составляет десять тысяч рублей.