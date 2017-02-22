Радиоведущие показали себя на "Гонке Героев"

В канун Дня защитника Отечества в Сети появился захватывающий фильм, снятый летом 2016 года в подмосковном военном парке "Патриот". Известные ведущие радиостанций "Маяк" и "ВестиФМ" показали свои возможности на московском этапе "Гонки Героев".

Популярные радиоведущие в поисках экстрима и адреналиновой встряски решили стать героями не только у себя в эфире, но и на сложнейшей полосе препятствий в парке "Патриот". Сергей Стиллавин, Анна Шафран, Дмитрий Куликов, Рустам Вахидов и Сергей Корнеевский вышли на дистанцию в составе звездной команды советника министра обороны Андрея Ильницкого.

"Гонка Героев" – это бодрящий коктейль из спорта, правдоподобной имитации военных действий и командной игры. Участники радиокоманды преодолели не только себя, но и десятикилометровую полосу препятствий, разработанную для тренировок спецподразделений Армии России.

Это стало для них настоящим приключением, ведь сидя в студии прямого эфира вряд ли можно почувствовать себя участником армейской группы специального назначения. А в парке "Патриот" Министерства обороны России реалистичные военные имитации, сложные препятствия и, наконец, настоящая военно-полевая кухня способствуют погружению в атмосферу настоящего испытания.





Свыше 50 тысяч человек в семи городах России уже приняли участие в более чем 30 мероприятиях "Гонки Героев", и в каждом городе были свои сюрпризы. К примеру, в Калининграде трасса проходила по песчаному побережью Балтийского моря. Во Владивостоке командование флота разрешило использовать боевой десантный корабль, а самая "грязная" трасса ждала смельчаков в Екатеринбурге. Более того, один из этапов гонки прошел на засекреченном объекте 32-го военного городка.