Шойгу строит Рейхстаг для тренировок юнармейцев

Макет Рейхстага появится в подмосковной Кубинке. Его возводит в парке "Патриот" Министерство обороны. По словам Сергея Шойгу, юнармейцы отработают на макете навыки штурма конкретных объектов.

Об интересном объекте, который возводится в Подмосковье, глава Минобороны России рассказал на "правительственном часе" в Госдуме. Сергей Шойгу также проинформировал депутатов, что сейчас в парке завершается создание линии фронта с окопами и блиндажами.

"Мы в парке "Патриот" строим Рейхстаг. Не в полном виде. Чтобы наши юнармейцы могли штурмовать конкретный объект", - сказал глава военного ведомства.

По словам министра, кроме модели здания Рейхстага в парке "Патриот" будет построена полноразмерная партизанская деревня, в которой разместят класс подготовки подрывников, землянку замполита, кухню, повара, партизанскую баню, а также коровник и свинарник.

Сергей Шойгу рассказал, что в парке также можно будет провести целый день на подлодке и испытать на себе все тяготы борьбы за выживание. В "Патриоте" после утилизации будет размещен легкий корпус стратегической атомной подлодки "Архангельск", которая входит в число крупнейших в мире субмарин типа "Акула", передает ТАСС.

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот" официально открылся 16 июня 2015 года. Он расположен рядом с городом Кубинка Одинцовского района Московской области. Патриотическое движение "Юнармия" получило государственную регистрацию 29 июля 2016 года. Оно было создано годом ранее, 29 октября 2015-го, на основе детско-юношеской организации "Движение юных патриотов". Инициатором стал министр обороны России Сергей Шойгу.