Яркие фото красавицы-жены Алиева

WADA признало ошибки Макларена Главные события Москвы Битва за "Оскар" Особое мнение Здоровье

Самое читаемое

Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
Подробности убийства бородатой Кончиты
"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян
Кабаева с кольцом на безымянном пальце восхитила видом
Собчак о пении Бузовой и Самбурской
партнеры
Суббота 25 февраля
Лента новостей
16:30
Газманов заклеймил беглянку Максакову
16:03
В Подмосковье трое неизвестных зверски избили мужчину
14:41
Как Россия отреагировала на провал WADA
14:00
Двухлетний москвич запер на балконе мешавшего ему играть отца
13:28
Автоледи столкнула мотоциклиста в пропасть (видео)
13:16
На Алтуфьевском шоссе перевернулось такси
12:25
В московском ресторане обокрали менеджера Comedy Club
12:21
Джордж Клуни привез беременную жену в Париж
12:16
Как Евросоюз наживается на "слепой" Украине
11:54
В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину
11:49
Опухоль мозга вновь атаковала Дмитрия Хворостовского
11:40
WADA признало голословность антироссийских обвинений Макларена
11:23
На юге столицы до смерти забили пенсионера
11:19
Сноубордист из Москвы погиб на запрещенном склоне под Нальчиком
11:08
Довлатову предупредили о ссорах в семье из-за четвертого ребенка
11:06
Родившая Пелагея появилась на публике в прозрачном платье
10:39
Украинский депутат-радикал погиб в ДТП
10:30
Савченко "вдохновила" Порошенко на новые убийства
09:57
На северо-востоке Москвы электричка насмерть сбила женщину
18:13
В Москве простились с Виталием Чуркиным
18:04
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу
17:45
За ранеными при ДТП в Москве детьми прилетел вертолет
17:45
Смогут ли американские сепаратисты развалить США
17:09
В Москве бездомный попался на краже джинсов Armani
17:02
Пенсионерку убило вывеской пекарни в Ижевске
16:49
В Германии испанец убил своих детей от русской жены
16:25
В НИИ атомных реакторов под Ульяновском произошло ЧП
16:19
Посла из Арабских Эмиратов унизили в аэропорту Риги
15:56
Мэр Рима попала в больницу
15:46
Москвичка сорвалась со скалы в Крыму
15:25
Десятки человек погибли при взрыве в Сирии
15:17
Водитель скорой спас врачей от расстрела
14:53
Когда Эрдоган приедет в Россию
14:47
Обаму отправляют на выборы президента Франции
14:28
Сотрудник кафе убил коллегу на юге Москвы
14:22
Пьяный пациент жестоко избил врачей в Новгороде (видео)
13:57
Певица Жасмин теряет вес
13:28
Ученый выжил после падения в жерло вулкана
13:17
Горящая детская больница в Твери попала на видео
12:56
В Москве обстреляли таксиста
12:50
Обаму уличили в международном преступлении
12:28
Грабители устроили налет на интим-магазин в Москве
11:59
"Прогресс" успешно пристыковался к МКС
10:42
В машине на север Москвы нашли два тела
10:34
Брата Ким Чен Ына убили химическим оружием
10:03
Грузовик и автобус столкнулись на востоке Москвы
23:02
Актер Алексей Баталов госпитализирован с осложнениями
17:43
Неуклюжий лыжник из Венесуэлы покорил мир (видео)
17:36
Как вести себя при автоподставе
17:15
Как Путин обеспечил России триумф в Сирии
17:12
Лолите потребовалась операция после химии
16:43
Как знаменитости поздравили мужчин
16:12
Рогозин пересчитал союзников России
15:39
На Украине похитили депутата Верховной рады
15:26
Панфилову пробили голову пепельницей
15:06
В России создают "Диванные войска"
15:01
Неверов поздравил защитников Отечества
14:25
Гордон показала рожденного в муках сына
14:11
В Москве из окна многоэтажки выпали два человека
14:00
Гузеева рассталась с мужем
13:34
В Новгороде пьяный пациент избил медсестру и санитарку
13:18
Крючкова о Петренко: Мы потеряли гения
12:56
Опубликовано видео с меcта массовой аварии под Москвой
12:46
Тело Виталия Чуркина доставили в Россию
12:36
Яркие роли Алексея Петренко
12:27
Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата (видео)
12:18
Запад закатил истерику из-за учений России и Белоруссии
12:00
Названа дата прощания с актером Петренко
11:46
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
11:25
Вдова Петренко: Алешенька, живи!
11:02
В Домодедово в жилом доме произошел взрыв
10:50
Наталья Гулькина экстренно госпитализирована
10:26
Чем накормить настоящих мужчин
10:24
На Алтае под снежной лавиной погиб ребенок
10:11
Порошенко припомнили судьбу вояки Саакашвили
10:00
В Подмосковье столкнулись 27 машин
02:45
Ушел из жизни актер Петренко
21:59
Что делать, если ваш банк обанкротился
21:45
Подробности сенсационного открытия NASA
21:19
Лжеца Трампа раскусили по лицу
21:02
Два поклонника Александровой угрожают ее браку
20:48
Захарова высмеяла Климкина за "люстрацию латыни"
20:25
Кто услышал отчаянный вопль Януковича
20:16
Столичные гаишники избили водителя (видео)
19:55
Милонов отреагировал на трусы Джонсона
19:54
За что травят изнасилованную Диану Шурыгину
19:31
На юге Москвы найден труп молодого человека
19:10
Избиение ученого Брувера в Подмосковье попало на видео
18:53
Главой Скотленд-Ярда впервые стала женщина
18:48
Главные события Москвы с 23 февраля по 2 марта 2017 года
18:47
В Сети обсуждают пьяную речь Порошенко (видео)
18:37
Читинские энергетики нарушили закон "О защите конкуренции"
18:33
Захарова сбила спесь с наглой пропаганды Запада
18:22
Радиоведущие показали себя на "Гонке Героев"
18:20
В Москве девятиклассница выпала из окна 17-го этажа
18:06
Задержанный за смертельное ДТП друг Мары Багдасарян был пьян
17:36
Калининградцу грозит два года колонии за срубленный клен
17:21
Защитникам приготовили в подарок консервированные носки
17:11
Макаревич раскрыл подробности поборов на выпускной
17:11
Наивный Порошенко загоняет себя в ловушку Трампа
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гузеева рассталась с мужем
В Минобороны объяснили подготовку к штурму Рейхстага
Изнасилованная Шурыгина обратилась к россиянам после съемок у Малахова
Лолите потребовалась операция после химии
В Германии испанец убил своих детей от русской жены
Анисина подарила Джигурде ночь любви
Общество

Яркие фото красавицы-жены Алиева

Мехрибан Алиева. Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Archives
Первая леди Азербайджана 52-летняя Мехрибан Алиева признана самой влиятельной женщиной своей страны не только благодаря внешней привлекательности. 21 февраля 2017 года по распоряжению главы государства она была назначена первым вице-президентом Азербайджана.
прочитано 8695 раз

В указе президента страны Ильхама Алиева отмечается, что новое назначение произведено на основе действующей Конституции Азербайджана. Теперь эффектная первая леди должна будет взять на себя полномочия главы государства, если тот не сможет исполнять свои обязанности.

Азербайджанский лидер объяснил назначение жены вице-президентом ее успехами и эффективной многосторонней деятельностью. По словам Алиева, его супруга играет важную роль в общественно-политической, культурной, международной жизни государства.

"Она (Мехрибан Алиева. – Прим.ред.) в целом осуществляет многостороннюю и успешную деятельность. Именно этими факторами я руководствовался, принимая решение о ее назначении на пост первого вице-президента Азербайджана", – заявил глава государства.

Напомним, что должность вице-президента была введена по результатам референдума об изменениях в Конституцию Азербайджана, прошедшего в сентябре 2016 года. Как сообщается на официальном сайте главы государства, Алиев лично представил нового заместителя своим подчиненным на заседании Совета безопасности страны.

"Она (Мехрибан Алиева. – Прим.ред.) также возглавляла оргкомитеты таких крупных международных мероприятий, как Евровидение в 2012 году, Первых Евроигр в 2015 году. Все эти мероприятия были прекрасно организованы. Алиева возглавляет оргкомитет IV Исламских игр, и я не сомневаюсь, что и эти игры будут организованы на высшем уровне", – напомнил президент.

Мехрибан Алиева. Фото: mehriban-aliyeva.az

Мехрибан Алиева также является заместителем главы правящей пропрезидентской партии "Новый Азербайджан". Напомним, эта партия позволяет главе государства проводить свои решения через парламент.

Примечательно, что Мехрибан Пашаева появилась на свет 26 августа 1964 года в городе Баку в одной из самых уважаемых семей в Азербайджане. Ее дед – писатель и литературовед, профессор Мир Джалал Пашаев, второй дед – известный журналист и педагог Насир Имангулиев.

Отец Мехрибан, Ариф Пашаев, – доктор физико-математических наук, ректор Национальной академии авиации Государственного концерна "Азербайджан Хава Йоллары". Мать, Аида Имангулиева, – доктор филологических наук, профессор востоковедения, литературовед, критик и переводчик, работала директором Института востоковедения Академии Наук Азербайджана.

В 1982 году по окончании средней школы Мехрибан поступила на лечебно-профилактический факультет Азербайджанского государственного медицинского института имени Н. Нариманова, который закончила в 1988 году с красным дипломом. 22 декабря 1983 года, будучи студенткой, Мехрибан вышла замуж за будущего президента страны Ильхама Алиева.

Мехрибан Алиева. Фото: mehriban-aliyeva.az

Еще во время учебы в вузе Алиева родила мужу дочерей Лейлу и Арзу. Спустя десять лет у супружеской пары родился продолжатель фамилии, сын Гейдар.

Мехрибан Алиева. Фото: mehriban-aliyeva.az

Супруга азербайджанского лидера всегда находится в центре общественного внимания. Это неудивительно, ведь Мехрибан Алиева неизменно фигурирует в списке самых красивых первых леди мира.

Мехрибан Алиева. Фото: mehriban-aliyeva.az

В 2005 году по результатам социологического опроса, проведенного в стране, Мехрибан Алиева была удостоена звания "Женщина года". Однако она стала самой влиятельной женщиной Азербайджана не только благодаря своей ослепительной внешности.

Мехрибан Алиева. Фото: mehriban-aliyeva.az

Первая леди Азербайджана обладает удивительной способностью успевать везде одновременно. Она мать троих детей, видный общественный деятель, а теперь еще и второе по значимости лицо в государственном устройстве страны.

Мехрибан Алиева. Фото: mehriban-aliyeva.az

Тем временем в Twitter появилось множество постов, посвященных распоряжению Ильхама Алиева назначить свою супругу Мехрибан на должность первого вице-президента республики. При этом пользователи Сети неоднозначно оценили решение президента Азербайджана. 

"Все так удивлены, что вице-президентом Азербайджана стала жена президента, будто бы ранее президентом Азербайджана не стал сын президента", — прокомментировал решение Алиева один из пользователей. 

Многих микроблогеров новость из Азербайджана рассмешила. "Вот это я понимаю "переписал имущество на супругу"", – написал пользователь Dimsmirnov175.

Некоторые насмешливо упрекнули критиков Алиева в банальной зависти. "Президент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом, а ты сидишь как сыч холостой", – с иронией заметил пользователь Atticusflinch.

21 февраля 2017, 19:20

комментарии

Политика

Смогут ли американские сепаратисты развалить США
Посла из Арабских Эмиратов унизили в аэропорту Риги
Обаму отправляют на выборы президента Франции
Запад закатил истерику из-за учений России и Белоруссии

Шоу-бизнес

Ради кого Гузеева оставила мужа
Анисина подарила Джигурде ночь любви
Опухоль мозга вновь атаковала Дмитрия Хворостовского
Родившая Пелагея появилась на публике в прозрачном платье

Проишествия

В Германии испанец убил своих детей от русской жены
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу
Брата Ким Чен Ына убили химическим оружием
Избиение ученого Брувера в Подмосковье попало на видео

Lifestyle

Актер Алексей Баталов госпитализирован с осложнениями
Крючкова о Петренко: Мы потеряли гения
Чем накормить настоящих мужчин
Главные события Москвы с 23 февраля по 2 марта 2017 года
Шоу-бизнес

Гузеева рассталась с мужем

Телеведущая и ее супруг теперь живут отдельно друг от друга
Происшествия

В Германии испанец убил своих детей от русской жены

Сам мужчина пытался свалить вину за преступление на неизвестных грабителей
Шоу-бизнес

Опухоль мозга вновь атаковала Дмитрия Хворостовского

Знаменитый артист вынужденно отменил несколько ближайших концертов

Экономика

Как Евросоюз наживается на "слепой" Украине

Отрицательный баланс в торговле Киева с ЕС является плохим симптомом для украинской экономики

Гороскоп

Довлатову предупредили о ссорах в семье из-за четвертого ребенка
Два поклонника Александровой угрожают ее браку
Юлия Савичева родила сына
Кабо посоветовали уберечь сына от семейных разборок

Фоторепортажи

В Москве простились с Виталием Чуркиным
Как знаменитости поздравили мужчин
Яркие роли Алексея Петренко
Подольская и Собчак померились блинами

Спорт

Неуклюжий лыжник из Венесуэлы покорил мир (видео)
Липницкую подвело здоровье
Парализованная фристайлистка Комиссарова ждет ребенка
Российских лыжников отстранили от чемпионата мира

Регионы

Москвичка сорвалась со скалы в Крыму
Водитель скорой спас врачей от расстрела
Пьяный пациент жестоко избил врачей в Новгороде (видео)
Горящая детская больница в Твери попала на видео
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru