Яркие фото красавицы-жены Алиева

Первая леди Азербайджана 52-летняя Мехрибан Алиева признана самой влиятельной женщиной своей страны не только благодаря внешней привлекательности. 21 февраля 2017 года по распоряжению главы государства она была назначена первым вице-президентом Азербайджана.

В указе президента страны Ильхама Алиева отмечается, что новое назначение произведено на основе действующей Конституции Азербайджана. Теперь эффектная первая леди должна будет взять на себя полномочия главы государства, если тот не сможет исполнять свои обязанности.

Азербайджанский лидер объяснил назначение жены вице-президентом ее успехами и эффективной многосторонней деятельностью. По словам Алиева, его супруга играет важную роль в общественно-политической, культурной, международной жизни государства.

İlham Əliyev və xanımı, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva iclasda iştirak ediblər #aztwi pic.twitter.com/z3Lu8MlO03 — Mehriban Aliyeva (@firstladyofaze) 26 ноября 2015 г.

"Она (Мехрибан Алиева. – Прим.ред.) в целом осуществляет многостороннюю и успешную деятельность. Именно этими факторами я руководствовался, принимая решение о ее назначении на пост первого вице-президента Азербайджана", – заявил глава государства.

Напомним, что должность вице-президента была введена по результатам референдума об изменениях в Конституцию Азербайджана, прошедшего в сентябре 2016 года. Как сообщается на официальном сайте главы государства, Алиев лично представил нового заместителя своим подчиненным на заседании Совета безопасности страны.

Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib. pic.twitter.com/3KSAYxqRlC — Mehriban Aliyeva (@firstladyofaze) 21 февраля 2017 г.

"Она (Мехрибан Алиева. – Прим.ред.) также возглавляла оргкомитеты таких крупных международных мероприятий, как Евровидение в 2012 году, Первых Евроигр в 2015 году. Все эти мероприятия были прекрасно организованы. Алиева возглавляет оргкомитет IV Исламских игр, и я не сомневаюсь, что и эти игры будут организованы на высшем уровне", – напомнил президент.

Мехрибан Алиева также является заместителем главы правящей пропрезидентской партии "Новый Азербайджан". Напомним, эта партия позволяет главе государства проводить свои решения через парламент.

Примечательно, что Мехрибан Пашаева появилась на свет 26 августа 1964 года в городе Баку в одной из самых уважаемых семей в Азербайджане. Ее дед – писатель и литературовед, профессор Мир Джалал Пашаев, второй дед – известный журналист и педагог Насир Имангулиев.

Отец Мехрибан, Ариф Пашаев, – доктор физико-математических наук, ректор Национальной академии авиации Государственного концерна "Азербайджан Хава Йоллары". Мать, Аида Имангулиева, – доктор филологических наук, профессор востоковедения, литературовед, критик и переводчик, работала директором Института востоковедения Академии Наук Азербайджана.

В 1982 году по окончании средней школы Мехрибан поступила на лечебно-профилактический факультет Азербайджанского государственного медицинского института имени Н. Нариманова, который закончила в 1988 году с красным дипломом. 22 декабря 1983 года, будучи студенткой, Мехрибан вышла замуж за будущего президента страны Ильхама Алиева.

Еще во время учебы в вузе Алиева родила мужу дочерей Лейлу и Арзу. Спустя десять лет у супружеской пары родился продолжатель фамилии, сын Гейдар.

Супруга азербайджанского лидера всегда находится в центре общественного внимания. Это неудивительно, ведь Мехрибан Алиева неизменно фигурирует в списке самых красивых первых леди мира.

В 2005 году по результатам социологического опроса, проведенного в стране, Мехрибан Алиева была удостоена звания "Женщина года". Однако она стала самой влиятельной женщиной Азербайджана не только благодаря своей ослепительной внешности.

Первая леди Азербайджана обладает удивительной способностью успевать везде одновременно. Она мать троих детей, видный общественный деятель, а теперь еще и второе по значимости лицо в государственном устройстве страны.

Тем временем в Twitter появилось множество постов, посвященных распоряжению Ильхама Алиева назначить свою супругу Мехрибан на должность первого вице-президента республики. При этом пользователи Сети неоднозначно оценили решение президента Азербайджана.

"Все так удивлены, что вице-президентом Азербайджана стала жена президента, будто бы ранее президентом Азербайджана не стал сын президента", — прокомментировал решение Алиева один из пользователей.

Многих микроблогеров новость из Азербайджана рассмешила. "Вот это я понимаю "переписал имущество на супругу"", – написал пользователь Dimsmirnov175.

>Вице-президентом Азербайджана стала жена президента Азербайджана



когда очень надоело ждать новый сезон "Карточного домика" — министр лени (@verschroben_) 21 февраля 2017 г.

Некоторые насмешливо упрекнули критиков Алиева в банальной зависти. "Президент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом, а ты сидишь как сыч холостой", – с иронией заметил пользователь Atticusflinch.