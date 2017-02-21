Шаман назвал причину смерти Януковича-младшего

Скоро исполнится два года с момента гибели младшего сына бывшего лидера Украины Виктора Януковича. Байкальский шаман Валентин Хагдаев пролил свет на обстоятельства трагедии.

Ранее Хагдаев провел магический обряд с применением огня и барабанов. После загадочных манипуляций байкальский шаман подтвердил, что сын экс-президента Украины действительно погиб.

"Я считаю, что этот сын Януковича был благородным, спас человека, но сам погиб, конечно. Это судьба сына Януковича. Видимо, так угодно было духам, небу, року", – заявил Хагдаев сайту телеканала "Звезда".

Сообщалось, что ранее о последних минутах жизни младшего сына экс-президента Украины рассказал автогонщик Алексей Мочанов. Как писали Dni.Ru, об этом он узнал от знакомых, которые были вместе с Виктором Януковичем – младшим во время поездки на озеро Байкал. По словам гонщика, он до последнего сражался за жизнь, однако спастись не смог.

"Он бился головой, пытаясь пробить себе лед в 12 метрах от дыры, которая осталась от машины. Все это произошло на глазах у людей, которые не могли занырнуть, проплыть и вытянуть его", – добавил Мочанов.

Напомним, Виктор Янукович – младший погиб 20 марта 2015 года во время поездки на остров Ольхон с друзьями. Компания из пяти человек отправилась на озеро Байкал на автомобиле. При этом Янукович, по словам очевидцев, отказался взять местного проводника.

Автомобиль с пятью пассажирами выехал на участок, где глубина составляет порядка 50 метров. Лед не выдержал тяжести и треснул. Все пассажиры сумели благополучно выбраться из машины, однако Янукович-младший, находившийся за рулем, погиб. Вместе с машиной водитель ушел на 20-метровую глубину.

Сын экс-президента Украины был похоронен в Севастополе 23 марта 2015 года. По неподтвержденным сведениям, на траурной церемонии присутствовал его отец.