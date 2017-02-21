Шаман назвал причину смерти Януковича-младшего
Ранее Хагдаев провел магический обряд с применением огня и барабанов. После загадочных манипуляций байкальский шаман подтвердил, что сын экс-президента Украины действительно погиб.
"Я считаю, что этот сын Януковича был благородным, спас человека, но сам погиб, конечно. Это судьба сына Януковича. Видимо, так угодно было духам, небу, року", – заявил Хагдаев сайту телеканала "Звезда".
Сообщалось, что ранее о последних минутах жизни младшего сына экс-президента Украины рассказал автогонщик Алексей Мочанов. Как писали Dni.Ru, об этом он узнал от знакомых, которые были вместе с Виктором Януковичем – младшим во время поездки на озеро Байкал. По словам гонщика, он до последнего сражался за жизнь, однако спастись не смог.
"Он бился головой, пытаясь пробить себе лед в 12 метрах от дыры, которая осталась от машины. Все это произошло на глазах у людей, которые не могли занырнуть, проплыть и вытянуть его", – добавил Мочанов.
Напомним, Виктор Янукович – младший погиб 20 марта 2015 года во время поездки на остров Ольхон с друзьями. Компания из пяти человек отправилась на озеро Байкал на автомобиле. При этом Янукович, по словам очевидцев, отказался взять местного проводника.
Автомобиль с пятью пассажирами выехал на участок, где глубина составляет порядка 50 метров. Лед не выдержал тяжести и треснул. Все пассажиры сумели благополучно выбраться из машины, однако Янукович-младший, находившийся за рулем, погиб. Вместе с машиной водитель ушел на 20-метровую глубину.
Жив ли сын Януковича: СМИ провели расследование гибели политикаhttps://t.co/QuanhzrT9y pic.twitter.com/2Jm2r4ZIbZ— VaRoTa (@varota_com_ua) 2 июня 2016 г.
Сын экс-президента Украины был похоронен в Севастополе 23 марта 2015 года. По неподтвержденным сведениям, на траурной церемонии присутствовал его отец.
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