Располневшие амурские тигры восхитили блогеров

Пользователи социальных сетей активно обсуждают инцидент с амурскими тиграми в китайском зоопарке города Харбин. По неизвестным причинам животные набрали лишний вес.

Сотрудники зоопарка предположили, что животные потолстели зимой, чтобы защититься от холода. По их словам, к весне амурские тигры должны вернуться в форму.

Однако президент международной организации по защите животных Born Free Foundation Уилл Траверс раскритиковал позицию сотрудников зоопарка, сообщает Lenta.Ru. "Тигры страдают ожирением, что свидетельствует о неуместном и неестественном для них питании. На мой взгляд, это совсем не смешно и не мило. Этим животным плохо", – пояснил он.

Однако пользователи социальных сетей выдвигают свои шутливые версии произошедшего. "Когда бабушка приехала погостить", – предположил один из них.

Многие увидели в потолстевших амурских тиграх хорошую мотивацию для похудения. "Это жирный амурский тигр, добавь его себе на стену и ты получишь зачет по физре", – отметил пользователь социальной сети "Вконтакте".

Некоторые приняли сторону Уилла Траверса и раскритиковали шутников. "Не важно, что снаружи, главное, что внутри", – принял компромиссную позицию участник разгоревшейся дискуссии.

Толстый тигр... Жалко их — Евгений Лабунский (@LABUNSKY) 8 февраля 2017 г.

Напомним, что обитатели зоопарков довольно часто становятся звездами интернета. Например, зоопарк Миннесоты недавно опубликовал на своей странице в Facebook видео с дикобразом во время его полдника. Зверек по кличке Колючка, грызущий батат (сладкий картофель), вызвал умиление у пользователей Сети.