Российская скорая спасла прохожего в Швеции

Сборную России лишили Олимпиады Олег Табаков попал в реанимацию Развод Джигарханяна Тесты и опросы Подарки на Новый год

Самое читаемое

Беременной Рапунцель предъявили новое обвинение
Маслякова уволили из КВН после громкого скандала
Семья Хворостовского приняла странное решение
Пугачеву и Бузову гонят с Первого канала
Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
партнеры
Четверг 7 декабря
Лента новостей
15:22
Покорный Мутко готов уйти в отставку
14:52
Новогодний стол ударит по карманам россиян
14:45
Рак предложили лечить лекарством от диабета
14:33
Три новых романа от мастеров детектива
14:12
Под Петербургом жених сжег бывшую за интимные фото
14:07
Флаг России появится на Олимпиаде через iPhone
13:58
Банк "Возрождение" взял "Финансовый олимп"
13:30
Пограничники нашли в чемодане грузинку
13:29
Как России вести себя с Западом
13:28
Голая киевлянка с веслом отправила Порошенко и Саакашвили грести с Украины
13:10
В Вологде пьяная мать уронила младенца при кормлении
13:03
Голодание убивает диабет
12:59
Повышению пенсионного возраста нашли оправдание
12:44
Народ не узнал располневшую Догилеву
12:25
Онкобольного Караченцова увезли на химию после банкета
11:53
Володин призвал россиян поддержать Путина
11:49
Эрдоган пригрозил Трампу звонком Путину
11:42
Участие США в Олимпиаде под большим вопросом
11:15
Из квартиры в Москве пропали украшения на 6 миллионов
11:08
Россию захлестнула волна смертельных инфекций
11:08
В Сети появился снимок Цымбалюк-Романовской в постели с известным фотографом
10:59
Россияне спешно избавляются от валюты
10:31
Взяточник Порошенко взорвал Вашингтон
10:28
Провалившаяся на Первом канале Бузова рассказала о наболевшем
10:26
Сибиряк совершил убийство по сюжету "Иронии судьбы"
10:23
В Брянске загорелась исправительная колония
09:54
Развратная монахиня с леденцом возмутила россиян
09:52
В каких регионах России самая высокая зарплата
09:47
Водянова оставила покойную Фриске без одежды
09:25
Ученые назвали главную опасность детских игрушек
09:23
Русские мажоры устроили беспредел в Нью-Йорке (видео)
09:21
В Кузбассе произошла страшная авария с автобусом
09:05
Россия придумала наказание для обнаглевшего WADA
08:58
Саакашвили сбросил 30 килограммов из-за травли Порошенко
08:56
Пугающие подробности исчезновения звезды "Дома-2"
08:44
На юге Москвы эвакуировали детский сад
08:28
Провокатор Трамп оскандалился в ООН
08:16
Опозорившийся Мутко прервал молчание после провала
08:15
На северо-востоке Москвы из огня спасли пять человек
07:55
"Спартак" потерпел крупное поражение от "Ливерпуля"
22:00
Что нужно знать об Олимпиаде
21:47
Одинокий Джигарханян радуется новой свадьбе
21:37
Главред популярного портала умерла во сне в 28 лет
21:27
Скандальное шоу с Бузовой убрали с Первого канала
21:15
Володин: У спортсмена нельзя отобрать Родину
21:12
В Индии произошло мощное землетрясение
21:07
Избитого школьницами охранника увезли на скорой
20:58
Чем маги и ведьмы ответят простым смертным
20:56
В московском общежитии произошел пожар
20:46
Безумные регионы: екатеринбуржец хотел взорвать девятиэтажный дом
20:31
Лобода заткнула за пояс Гагарину и Пугачеву
19:51
Дерзкую Семенович поймали за опасным занятием
19:32
Предателю Родченкову предсказали жуткую смерть
19:07
Циничные украинцы поглумились над российскими олимпийцами
18:59
Наркоман зарезал подругу из-за порно с собой
18:51
Apple сообщила о смерти знаменитого актера
18:36
Володин: Я рад решению Путина
18:32
Путин высказался об участии россиян в Олимпиаде-2018
18:28
"ЕР" поддержала решение Путина идти на выборы
17:56
Пассажир самолета снял последствия аварии
17:40
Путин объявил об участии в выборах
17:37
Красотка-блогер оголилась в прямом эфире (видео)
17:17
Рудковская обратилась в полицию после гулянки сына
17:15
В Москве покажут "12 чудес"
17:06
Обиженная Пугачева отказалась петь для россиян
16:52
Названа неожиданная причина бедности
16:45
Актриса Оболдина о ребенке от Салтыкова
16:23
В Петербурге скончался известный художник
16:20
Кому закрыт вход в Госдуму
16:11
Лоза высказался об умершем от рака музыканте
15:59
Бузова обратилась с мольбой после позорного скандала
15:52
Как пережить зиму: 5 советов травматолога
15:46
Посетитель фитнес-центра умер во время тренировки (видео)
15:39
Путин ответил на вопрос об участии в выборах
15:22
В России любителей колбасы травят антибиотиками
15:03
Ольга Бузова в купальнике побила Нюшу на концерте
14:59
Дерзкое нападение в московском супермаркете попало на видео
14:58
Буланова заявила о новой свадьбе с Радимовым
14:47
Прогулки на свежем воздухе признали опасными
14:42
Неспортивное поведение: бессильные США грязно мстят России
14:38
Мутко должен уйти
14:34
Лицо юноши заросло грибами после удаления прыща
14:13
Раскрыт главный секрет продления жизни
13:56
Cледователь добил ушлую Цымбалюк-Романовскую
13:56
Песков отреагировал на сбой GPS в Москве
13:44
Что читать и смотреть в кино
13:43
Екатерина Андреева отказалась вести передачу "Время"
13:42
Все удовольствия для тела и духа собрали в Дубае
13:39
Кремль защитил от травли российский спорт
13:20
Онкобольной Николаев отказался от помощи
13:09
Уткин умело приложил опозорившегося Мутко
13:02
Чернокожий Санта-Клаус попался на дерзком ограблении
12:46
Ученые предложили лифтинг костей для омоложения
12:43
Что ждет рынок жилья в ближайшем будущем
12:28
Унылый междусобойчик: какой будет Олимпиада без России
12:27
Куда исчезла капсула с прахом Хворостовского
12:23
В России резко выросло число больных ВИЧ
12:15
Оконфузившаяся Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым
11:54
Россиянам разрешат покупать алкоголь круглосуточно
11:41
Горбачев назвал безобразием отстранение России от Игр
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачеву и Бузову гонят с Первого канала
Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
После связи с Бузовой Лепс остался без дома
Обиженная Пугачева отказалась петь для россиян
МОК принял унизительное для России решение
Скандальное шоу с Бузовой убрали с Первого канала
Общество

Российская скорая спасла прохожего в Швеции

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Бригада платной скорой помощи "Петербургская неотложка", вывозившая из Швеции гражданина России, оказала первую помощь прохожему в центре Стокгольма. Мужчина находился в командировке.
прочитано 1036 раз

Главный врач "Петербургской неотложки" Михаил Джалагония рассказал, что гражданин получил травму. После того как миновал острый период, врачи разрешили ему вернуться в Россию для продолжения лечения.

ПО ТЕМЕ

Под Москвой пьяный мужчина угрожал ножом врачу скорой

Москвич ударил санитара ножом по дороге в психбольницу

"Мы по запросу страховой компании вывозили пациента из Швеции. Когда машина проезжала по Стокгольму, по словам ребят из 11-й бригады, была остановлена прохожими, поскольку человеку на улице стало плохо. Наши медики оказали ему первую помощь до приезда коллег из Швеции", — цитирует главврача РИА Новости.

Инцидент произошел вечером 5 декабря. В тот же день в соцсетях начали активно обсуждать этот случай. Очевидец Монс Юнассон сфотографировал карету скорой помощи с российским номером и разместил снимок на своей странице в Twitter.

Ранее драматичный инцидент произошел с участием скорой помощи в Подмосковье. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Дмитрова, который угрожал ножом врачу неотложки. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.

Автор: Людмила Фоканова7 декабря 2017, 12:13

комментарии

Политика

Саакашвили сбросил 30 килограммов из-за травли Порошенко
Провокатор Трамп оскандалился в ООН
Володин: Я рад решению Путина
Кому закрыт вход в Госдуму

Шоу-бизнес

Люди безжалостны к Яне Рудковской
Казаченко вышвыривает на улицу жену с малым дитем на руках
Народ не узнал располневшую Догилеву
Онкобольного Караченцова увезли на химию после банкета

Проишествия

Главред популярного портала умерла во сне в 28 лет
Пассажир самолета снял последствия аварии
Посетитель фитнес-центра умер во время тренировки (видео)
Дерзкое нападение в московском супермаркете попало на видео

Lifestyle

Лоза высказался об умершем от рака музыканте
Три новых романа от мастеров детектива
Чулпан Хаматову гонят из театра "Современник"
Получивший женскую награду Владимир Этуш сделал заявление
Недвижимость

После связи с Бузовой Лепс остался без дома

Популярный исполнитель лишился недвижимости за границей
Шоу-бизнес

Обиженная Пугачева отказалась петь для россиян

Директор сообщил о непростом для певицы решении
Спорт

Россия придумала наказание для обнаглевшего WADA

В Совете Федерации заявили о санкциях против Всемирного антидопингового агентства
Шоу-бизнес

Пугающие подробности исчезновения звезды "Дома-2"

Девушка страдает от проблем с психикой

Гороскоп

Чем маги и ведьмы ответят простым смертным
Цымбалюк-Романовской сообщили о проблемах со здоровьем
Астрологический прогноз с 4 по 10 декабря
Гороскоп здоровья на декабрь 2017 года

Фоторепортажи

Лобода заткнула за пояс Гагарину и Пугачеву
Ольга Бузова в купальнике побила Нюшу на концерте
Татьяна Тотьмянина вывела в свет повзрослевших дочек
Жертвы допинг-скандала

Спорт

Россия придумала наказание для обнаглевшего WADA
Опозорившийся Мутко прервал молчание после провала
Что нужно знать об Олимпиаде
Предателю Родченкову предсказали жуткую смерть

Регионы

Развратная монахиня с леденцом возмутила россиян
Безумные регионы: екатеринбуржец хотел взорвать девятиэтажный дом
Кабан сделал массаж оленю в сафари-парке (видео)
Голая хозяйка вечеринки соблазнила наряд полиции
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru