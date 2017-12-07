Российская скорая спасла прохожего в Швеции

Бригада платной скорой помощи "Петербургская неотложка", вывозившая из Швеции гражданина России, оказала первую помощь прохожему в центре Стокгольма. Мужчина находился в командировке.

Главный врач "Петербургской неотложки" Михаил Джалагония рассказал, что гражданин получил травму. После того как миновал острый период, врачи разрешили ему вернуться в Россию для продолжения лечения.

"Мы по запросу страховой компании вывозили пациента из Швеции. Когда машина проезжала по Стокгольму, по словам ребят из 11-й бригады, была остановлена прохожими, поскольку человеку на улице стало плохо. Наши медики оказали ему первую помощь до приезда коллег из Швеции", — цитирует главврача РИА Новости.

Инцидент произошел вечером 5 декабря. В тот же день в соцсетях начали активно обсуждать этот случай. Очевидец Монс Юнассон сфотографировал карету скорой помощи с российским номером и разместил снимок на своей странице в Twitter.

Varför gör en rysk ambulans insats på Söder? pic.twitter.com/iwzll5178G — Måns Jonasson (@mansj) 5 декабря 2017 г.

Ранее драматичный инцидент произошел с участием скорой помощи в Подмосковье. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Дмитрова, который угрожал ножом врачу неотложки. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.