Ногу девочки раздуло в три раза из-за укуса комара

Семилетняя Тахира Хан из Пакистана вот уже два месяца не может самостоятельно подняться с кровати из-за страшного заболевания. Из-за укуса насекомого ее нога стала настолько большой, что ребенок не в силах сдвинуться с места.

Врачи констатировали, что причиной элефантиаза (слоновой болезни) стал укус малярийного комара в раннем детстве. Как правило, болезнь возникает преимущественно на нижних конечностях, при этом в 70% случаев поражение одностороннее.

Тахира – восьмой ребенок в семье 53-летнего Базара Хана и 49-летней Турпаихи Хан. По словам супругов, их дочь из-за недуга перестала ходить в школу и общаться с друзьями. Девочка стала настоящим изгоем, и теперь единственным ее окружением является семья, передает Daily Mail.

Родители Тахиры совсем отчаялись, поскольку на лечение дочери у них совершенно не осталось денег. Турпаихи уже продала все свои ювелирные украшения. Девочке требуется медицинская помощь, которую могут предоставить лишь за пределами провинции Белуджистан, где проживает семья.

"Мы молим правительство Пакистана помочь нашей дочери, чтобы она смогла жить нормальной жизнью: ходить в школу и играть с другими детьми", – сказал Базар Хан. "Я надеюсь, что однажды мое желание будет выполнено", – заключил отец семейства.