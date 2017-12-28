Онищенко запретил россиянам есть оливье в Новый год

Традиционным оливье и селедке под шубой не место на новогоднем столе. Пора переходить на естественные продукты, решил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Свежие растительные продукты предпочтительнее жирных салатов. От оливье и селедки во время празднования Нового года лучше отказаться, посоветовал россиянам депутат Госдумы.

"Все натуральное должно быть. Прошло то время, когда мы салат оливье ели и селедку под шубой. Переходите на естественные продукты. Растительную, здоровую пищу надо есть – слава богу, она сейчас доступна. Соленого меньше надо есть, сладкого тоже", – сказал Онищенко.

А за новогодними праздниками следует Рождество, так что православным до 7 января следует соблюдать пост. В это время тем более актуальна растительная пища без майонеза, приводит мнение Онищенко РИА Новости. Депутат порекомендовал отказаться и от крепкого алкоголя.

"Есть очень ограниченно, скромную пищу, не объедаться. Постараться воздержаться вообще от возлияний, я уж не говорю о том, чтобы кто-то пил крепкие напитки. Ну, может быть, бокал шампанского разрешить – под бой курантов поздравить близких", – добавил бывший главный санитарный врач.

Как писали Dni.Ru, Онищенко предупредил россиян об опасностях новогоднего шопинга. По его словам, в преддверии праздников следует быть внимательными, покупая подарки детям. Продавцы, пользуясь новогодним ажиотажем, сбывают залежалый товар, от которого ребята могут заболеть.

"Елки, детские подарки – сейчас будут пытаться сбывать все неликвиды. За этим надо очень серьезно следить, особенно в том, что касается продуктов питания для детей. Да и внимательно относиться к игрушкам, которые приобретаются, чтобы это были не какие-то там фальсифицированные", – сказал экс-глава Роспотребнадзора.

