Любовные утехи молодой пары в автобусе попали на видео
Пассажиры ночного двухэтажного автобуса, следовавшего по маршруту №149 в Стамфорд-Хилл, стали свидетелями нескромного поведения молодых людей, которые решили заняться сексом прямо в салоне. Судя по видео, которое выложили в Сеть очевидцы, молодые люди производили впечатление немного выпивших, но при этом находились в отличном настроении.
По сообщениям свидетелей, большая часть едущих повели себя как настоящие англичане. "Они просто смотрели в окно и притворялись, что игнорируют происходящее", – приводит The Sun слова одного из пассажиров.
Not your average bus journey pic.twitter.com/hnbjw6oy5N— Mace (@macewhu69) 21 декабря 2017 г.
У звезды начались большие проблемы с деньгами
Никита Турчин приподнял завесу тайны вокруг последнего сезона передачи
Степунину поддерживают поклонники
Певец нашел крайнего в конфликте со своей женой Мореллой